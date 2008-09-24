Bir sanat eseri böyle yok edildi

Uşak’ın simgesi olarak yapılan heykel, sanatçı heykeltıraş Ahmet Dülgeroğlu’nun ani ölümüyle sahipsiz kaldı ve hurdacıya düştü. Hurdacı ise heykeli içindeki demirler için balyozla parçaladı.



Uşak'ta Karun Hazineleri'nin kayıp olan en nadide parçası kanatlı denizatı broşunun heykelini yaparken kalp krizi sonucu vefat eden heykeltıraş Ahmet Dülgeroğlu'na büyük bir saygısızlık yapıldı. Dülgeroğlu'nun ölümü nedeniyle tamamlanamayan ve Uşak'ın simgesi olacağı belirtilen kanatlı deniz atı heykeli, kimsenin sahip çıkmaması üzerine hurdacıda parçalandı.



Uşak'ın simgesi olacak heykeli Eşme İlçesi'nde yapmaya başlayan, 29 Haziran 2008 günü Eşme Kilim, Kültür ve Sanat Festivali'nde teslim etmek için çalışan Dülgeroğlu, kalp krizi sonucu 21 Nisan 2008 tarihinde vefat etti. Dülgeroğlu'nun heykeline o günden sonra kimse sahip çıkmadı. Yarım kalan, kanatlı denizatı heykelinin yapıldığı atölyenin boşaltılmasını isteyen sahipleri, Dülgeroğlu’nun yakınlarına haber verdi. Atölyeye gelen yakınları, binanın sahiplerinden, yarım kalan heykeli hurdacıya vermelerini istedi. Bunun üzerine atölye sahipleri heykeli hurdacıya teslim etti. Hurdacı da heykeli parçalayarak, içinde kullanılan demirleri aldı. Heykeltıraşın altı aylık el emeği göz nuru kanatlı denizatı broşu heykeli, hurdacının balyoz darbelerleriyle parçalandı.



Başkan: Haberimiz olmadı



DSP'li Eşme Belediye Başkanı Ahmet Yıldırım, heykelin parçalandığını öğrenince, “Çok üzüldüm, bundan hiç haberim olmadı. Olsaydı, mutlaka sahip çıkardık” dedi.

Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenirken sahtesiyle değiştirilen ve aslı halen bulunamayan Karun Hazineleri'nin en değerli parçası Kanatlı Denizatı Broşu heykelinin, Uşak'ın yeni simgesi olmasına karar verilmişti. Uşak'ın AKP'li Belediye Başkanı Mesut Apaydın, heykeltraş Dülgeroğlu'na sipariş vermişti. Dülgeroğlu da, 4 metre yüksekliğinde olacak heykeli üç ay içinde tamamlamayı istediğini söylemişti.

Heykeltıraş Dülgeroğlu’nun daha önce yaptığı, kilim dokuyan nine ve torunu, aslan heykeli ile diğer eserlerini, oğlu Hüseyin Avni Dülgeroğlu babasının ölümünden sonra, Eşme Endüstri Meslek Lisesi’ne hediye etmişti.(dha)

