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Koronavirüs

Bir sağlık çalışanı daha Koronavirüs'e yenik düştü

13 Ocak 2021 13:26

Ordu'da Korgan Devlet Hastanesinde bilgisayar operatörü olarak görev yapan sağlık çalışanı Güney Güven, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanede bilgisayar operatörü olarak görev yapan Güney Güven, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde Covid-19 hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Güven için Ordu Devlet Hastanesinde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü  Mustafa Kasapoğlu, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Atila Gürgen, Korgan  Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yıldırım Yırgın, kurum müdürleri, hekimler ile  sağlık çalışanları katıldı.

Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Güven'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı" dileyerek, "Allah rahmetiyle  muamele eylesin. Bu vesileyle Kovid-19'dan vefat eden tüm sağlık çalışanlarımıza  ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah başka can kaybımız  olmaz" ifadesini kullandı.

Salgının önlenmesi için özveriyle çalışıldığına işaret eden Kasapoğlu, "Sağlık çalışanları olarak üzüntülüyüz, sıkıntılıyız ama mücadelemize devam  edeceğiz. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması bu sorunu bir an önce ortadan  kaldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Güven'in cenazesi, duanın ardından yarın toprağa verileceği  Korgan ilçesine gönderildi.

 

 

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