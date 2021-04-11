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Koronavirüs

Bir sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

11 Nisan 2021 13:24

Ankara'da 25 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Nurcan Doğan (46), Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Nurcan Doğan, 1 Nisan'da Koronavirüs'e yakalandı. Evde karantinaya alınan Doğan, durumu ağırlaşınca 3 gün sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. 25 yıllık hemşire Nurcan Doğan, bu sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti. 2 çocuk annesi Doğan'ın cenazesi, belediyeye ait cenaze aracı ile hastane morgundan alınarak, helallik için görev yaptığı Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada mesai arkadaşları, Nurcan Doğan dua edip, gözyaşı döktü. Doğan'ın cenazesi daha sonra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

KoronavirüsCovid-19sağlık çalışanıhemşire
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