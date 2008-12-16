'Bir sabah baktık, 5 milyon seçmen eklenmiş'

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) MHP’ye ulaşan bir mektup, yaklaşan yerel seçimler öncesi 6 milyonluk seçmen sayısı artışı hakkında yeni iddiaları gündeme getirdi.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’a ulaşan mektupta, YSK’nın 22 Temmuz 2007 seçimlerine yönelik çalışmaları tamamlandıktan sonra MERNİS ile TÜİK’in sayımı arasındaki farkın 7 milyon 826 bin olduğu, MERNİS’te çift TC kimlik numaralı vatandaşlar olduğu, bu durumun araştırılması üzerine yaklaşık 80 bin kişinin aynı durumda olduğunun saptandığı ifade edildi.



Mektupta şöyle denildi:

“Aralık içinde bir sabah bilgisayarımızı açtığımızda, yaklaşık 5 milyon kişinin nüfusa eklendiğini gördük ve ‘Sayım bitmiştir’ denildi. 21 Ocak 2008’de de Devlet Bakanı Nazım Ekren ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay, birlikte basın toplantısı yaparak, nüfusu 70 milyon 586 bin 256 olarak açıkladı. Ulaşılamayan 5 milyon kişiyi sayım memuru görmemiş ve şahıs bilgilerini içeren form doldurulmamıştı. Aynı basın toplantısında ‘ulaşılamamış bir tek kişi kalmamıştır’ dediler.”



Hiçbir adreste görünmeyen kişiler



Mektupta, kimlik numarası olmasına karşın, hiçbir adreste bulunamayan kişilerin de ailenin beyanı esas alınarak veya aile kütüğünden girilerek sisteme dahil edildiğine dikkat çekilerek “Sorgulanması gereken, hiçbir adreste görünmeyen kişi sayısı ve bunların nüfusa nasıl dahil edildiğidir. TÜİK, hiçbir adreste görünmeyen vatandaşların sayısını ‘gizli’ olduğu gerekçesiyle basına vermemişti. Düğümü bu sorunun cevabı çözecektir” ifadesine yer verildi.



Vural da, toplam 101 bin 922 adreste 15 ve üstü seçmen bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek “Kardeşimin evinde bile, kendisinin dışında 6 kişi görünüyor” dedi. Vural, YSK’nın denetim görevini yerine getirmesi gerektiğini ve sahte kimlikle oy kullanılabileceğini savundu.

