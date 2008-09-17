Bir Robin Hood da İspanya'dan

Bankacı 'Robin Hood'

El Mundo gazetesinin haberine göre, Enric Duran isimli 32 yaşındaki küreselleşme karşıtı, bugün Katalonya'da gönüllüler tarafından 200 bin adet dağıtılan dergisinde, 39 bankadan toplam 492 bin Avro tutan 68 tüketici kredisini nasıl "çaldığını" anlattı.Gazete, bu "Robin Hood"a yakın kaynaklara dayanarak, maruz kalacağı adli kovuşturmanın bilincinde olan Enric Duran'ın ülkeyi terk ettiğini yazdı. Küreselleşme karşıtı eylemci, dergisinde, "Bizden çalınan 492 bin Avro'yu, bu durumu kınamak ve alternatif bir toplum inşa etmek için çaldım" derken, İspanya'yı birkaç aydır sarsan ekonomik krizde ayakta kalabilmek için bazı öneriler sunuyor.Bankaların sistemini ve kredi verme şekillerini iyice inceledikten sonra 2006 ilkbaharında, otomobil kredisi, hayali bir şirket için görsel işitsel malzeme temini için kredi ve apartman dairesi yenileme kredisi gibi değişik taleplerle bankalara müracaat ettiğini dergisinde anlatan Duran, "Bankaların istediğim parayı vermeleri için bir meslek ve yüksek bir maaş uyduruyordum. Bir baskı makinesi, bir fotokopi makinesi, makas ve yapıştırıcıyla harika işçıkarıyordum" diye konuştu.Küreselleşme karşıtı Enric Duran, bankaları dolandırmasını "yeni bir sivil itaatsizlik biçimi" olarak tanımlarken, "çaldığı" paraların 360 bin Avro'sunu dergisinin yegane sayısı için, geri kalanını da komisyon, noter ve vergi gibi diğer masraflar için kullandığını belirtti.