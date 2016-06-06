Bir Karadeniz hikâyesi: Baba mirası evi ortadan ikiye bölüp paylaştılar!

Rize’nin Pazar İlçesi’ne bağlı Suçatı Köyü’nde ölen babalarından miras kalan kesme taş ev, iki kardeş arasında ortaya bölünerek paylaşıldı. Kardeşlerden biri kendine düşen bölümü yıkıp yerine yeni ev yapmaya başlayınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Pazar’ın Suçatı Köyü Okumuş Mahallesi’nde 1949 yılında yapılan 120 metrekarelik tek katlı kesme taş ev, babalarının vefatının ardından oğulları Ali, Remzi ve Hüseyin Okumuş’a miras kaldı. Kardeşlerden Remzi Okumuş, kendine ayrı bir yerde ev yaptığı için babanın vasiyeti üzerine ev diğer iki kardeşe kaldı.

Kardeşlerden Ali Okumuş’un vefatı üzerine ise evin hissesi onun oğlu Mustafa Okumuş’a geçti. Hüseyin Okumuş, baba evinin yerine kendine yeni bir ev yapmak istedi. Bunun üzerine taş ev, yapılan ölçümlerin ardından ortadan bölünerek paylaşıldı. Taş evin kendisine kalan bölümünü yıkan Hüseyin Okumuş, yerine yeni ev inşa etmeye başladı. Çalışmalar sürdükçe sağı, solu, pencereleri ve şekli birbirine benzemeyen, çatıları bile farklı ancak yapışık ve çok ilginç bir yapı oluştu.

Remzi Okumuş, "Kardeşim baba evinin yerine kendi payında ev yapmak istedi. 120 metrekare evi 60’şar metrekare olarak ortadan ikiye böldüler. Kardeşim kendine kalan bölümü yıktı, yenisini yapıyor. Diğer kardeşimin oğlu da kendine kalan yerde daha sonra ev yapmayı düşünüyor" dedi.