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Dünya

BİR REAKTÖRDE DAHA SOĞUTMA PROBLEMİ YAŞANIYOR TOKYO (A.A)

13 Mart 2011 10:17

-BİR REAKTÖRDE DAHA SOĞUTMA PROBLEMİ YAŞANIYOR TOKYO (A.A) - 13.03.2011 - Japonya Baş Kabine Bakanı Yukio Edano, dün Fukuşima Daiichi nükleer elektrik santralinde meydana gelen patlamadan saatler sonra bugün enerji santralindeki başka bir reaktörde daha soğutma problemi yaşandığını belirtti. ''Fukujima Daichi nükleer elektrik santralinin 3 reaktöründen biri olan Birim 3'teki reaktör çekirdeğinde kısmi erime ve buna bağlı olarak radyasyon kaçağı oluşma sürecinin başlamış olması kuvvetle muhtemel'' diye konuşan Edano, reaktördeki radyasyon seviyesinin kısa bir süre için kabul edilen sınırların üstüne çıktığını kaydetti. Edano, daha sonra radyasyon seviyesinin büyük oranda düştüğünü sözlerine ekledi. Uzmanlar, nükleer enerji santralinin çekirdeğinde ortaya çıkacak tam bir erimenin uranyum ve tehlikeli yan ürünlerin, ciddi sağlık riskleri oluşturabilecek ölçüde çevreye yayılacağına dikkati çekiyor. Fukujima Daichi'deki 3 reaktörden, Birim 1 ile Birim 3'te bulunan reaktörlerinde soğutma sistemlerinde, elektrik sağlanamamasına bağlı olarak sorunlar yaşanıyor, Birim 2'deki reaktör ise normal çalışıyor. Fukujima santralinin 30 kilometre yarıçapını kapsayan alandaki yaklaşık 170 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

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