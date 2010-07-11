T24 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıkesir'den Erdoğan'a yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğinin vatandaşın işsizlik ve yoksulluk sorununa çare olmadığını belirterek, "Bir partinin mutfağında Anayasa hazırlanmaz" dedi.



Kılıçdaroğlu, Balıkesir gezisi kapsamında Havran İlçesi’ni ziyaret etti. Esnafla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, parti otobüsü üzerinden yaptığı konuşmasında hükümetin insanların temiz duygularıyla inançlarıyla oynadığını

savundu.



Hükümetin verdiği sözün arkasında durmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Siyaset zenginleşme alanı değil. Siyasete yırtık ayakkabı ile girenler, garip gureba edebiyatı yapanlar, çift havuzlu villalarda oturuyor. ’Bal tutan, parmağını yalar’ derler, o bal alın teriyse, lafımız yok ama milletin ise millet için harcanmalı" dedi.



Anayasa değişikliği paketi için yapılacak referandumda vatandaşlardan ’hayır’ oyu vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Bir Anayasa değişikliği paketi yapılıyor ancak Anayasa değişikliği konusunda hiçkimse doğru düzgün bilgi sahibi değil. Bir partinin mutfağında Anayasa hazırlanmaz. Bilmediğimiz, ne olduğunu anlamadığımız, yeterince tartışmadığımız Anayasayı önümüze koyuyorlar; ’evet veya hayır diyin’ diyorlar. Bu Anayasa, vatandaşın işsizlik, yoksulluk sorununa çare değil. Sizler temiz, düzgün siyaset istiyorsunuz. Kul hakkı yiyenler, Meclis’e girmesin diyorsanız temiz siyaset sizden geçiyor. Onun için bu referandumda ’hayır’ diyin, ilk seçimde de halkın partisini iktidara taşıyın." Kılıçdaroğlu, yetim hakkı yiyenlerin millete hesap vereceğini ifade ederek, "Bunların oğlu zengin oldu. Birilerinin yeğeni zengin oldu. Bunların hesabını sormayacak mısınız? Milleti iliklerine kadar soydular. Yetim hakkı yiyenler bu millete hesap verecek. Recep’in düzenini değiştireceğiz" dedi.





"Halk hesap sorarsa, demokrasinin çıtası yükselir"



Kemal Kılıçdaroğlu, İvrindi ilçesinde yaptığı konuşmada da siyasetin konusunun vatandaşın dini inançlarıyla uğraşmak olmadığını, halkın iktidarında Türkiye’deki herkesin inançlarını özgürce yerine getirmesini sağlayacaklarının vaadini verdi.



Anayasa değişikliği paketinde milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Millet için çalışan bir milletvekilinin dokunulmazlığa ihtiyacı mı var? Türkiye’deki dolar milyarderlerinin sayısı Japonya’yı geçti. Birileri zengin oldu, halk fakirleşti, yoksullaştı, bunun adına da ’hak’ diyorlar. Eğer demokrasi, zenginlik istiyorsak, ürettiğimizi kardeşçe paylaşmak istiyorsak, bu hükümetten kurtulmamız lazım. İlk tokadı da İvrindi’den bekliyorum. Vatandaşın derdini dinlemeyen bir Başbakan, onun sorununu nasıl çözecek? Mağdur edebiyatı ile iktidar oldular, kısıklı’da villalarda oturuyorlar. Nereden buldun bu parayı çıkıp anlatsana. Halkı kandıranlardan, halk hesap sormalı. Halk hesap sorarsa, demokrasinin çıtası yükselir. Bir isteğimiz var, perişan olan vatandaşlarımız sandıkta AKP’yi perişan etmeli. ’Din, iman’ dediler, han, hamam sahibi oldular. Bunlardan hesap sormak lazım."



Kılıçdaroğlu, İvrindi’ye bağlı Gökçeyazı Beldesi’nde de belediye içme suyu şebekesinin açılışını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada ise siyasette önemli bir değişim yaşandığını ve kadınların siyasete el koyduğunu belirterek, kadınların siyasette olmasının önemine işaret etti.





Halka bir şey diyemiyor, muhalefeti suçluyor



Gökçeyazı Beldesi’nde bir gazetecinin "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesinden ’Ana Muhalefet Mahkemesi’ olarak bahsettiğini ve Erdoğan’ın CHP’nin halkın karşısına nasıl çıkacağı sorusunu sorduğunu" hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Biz halkın karşısındayız, zaten halkımızla beraberiz, halkın sorunlarını dinliyoruz. Sayın Başbakan halkın sorunlarına sırtını dönmüş. Yaptığı tek şey muhalefeti suçlamak. Halka bir şey diyemiyor, muhalefeti suçluyor. Biz halkın arasındayız, başı açık kadınlar da var aramızda, köylümüz de işçimiz de emeklimiz de var. Onlarla son derece güzel ilişki kuruyoruz. Sorunlarını dinliyoruz, çözümlerimizi anlatıyoruz. Bu Anayasa değişikliğinin vatandaşın sorununu çözmediğini onlar da çok iyi biliyor. O zaman benim merak ettiğim bir şey var. Bu değişiklik işçinin sorununu çözmeyecekse, köylünün sorununu çözmeyecekse, açlığı gidermeyecekse, hakları yeteri kadar genişletmiyorsa, Sayın Başbakan 8 yıllık bir icraattan sonra vatandaşın karşısına çıkıp hangi yüzle ’ey vatandaş, bu Anayasa değişikliğine evet diyin’ diyecek. Ben de bunu merak ediyorum."





