'Bir partide bir horoz olur'

T24 -

'Kan uyuşmazlığı daha önce olmadı da şimdi mi oldu'

'İnsanlarla uğraşmak için politikaya girmedim'

'Yeni parti kuracağım'

CNNTÜRK'te Rıdvan Akar'ın sorularını yanıtlayan Hulki Cevizoğlu istifasının gerekçelerini ve partide yaşananları şöyle anlattı:"38 gün süren genel başkanlık süresine aslında epey dayandım. Ben seçilmiş bir genel başkan olarak bana verilen yetkileri sonuna kadar kullanmayı tercih ederim. Bir partide bir genel başkan, bir de korsan başkan olursa bu iş yürümez. Bir yerde bir tane horoz olur. Kraldan çok kralcıları vardı. Rahşan Hanım'ın olduğu zaman da uyarılarımı yaptım. Bu uyarılarımı iki defa yaptım ama yine bu olaylar devam etti. Böyle güdük politikalarla Türkiye'nin sorunlarına cevap verilemeyeceği için istifa ettim. DSHP de şu anda yönetim yok. Çünkü bir genel başkan yardımcısını görevden almıştım, diğer yönetici arkadaşlarım da benden sonra istifa etti."Rıdvan Akar'ın "Sizinle bir kan uyuşmazlığından söz ediliyor" demesi üzerine Cevizoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:"Kan tahlili daha önce yapılmalıydı. Kan uyuşmazlığı olasılığının daha önce düşünülmesi gerekirdi. Ben yetkilerimi sonuna kadar demokratik bir şekilde kullanmak istedim. Ancak bana ve bazı arkadaşlarıma birkaç kere bazı saldırı gerçekleştirildi, olayları üstü kapalı bir şekilde hallettik.Kan uyuşmazlığı, Sayın Bülent Ecevit'le çalışırken olmadı da daha sonra mı oldu. Bu sözleri kullananlar daha dikkatli olmalılar."Saldırılardan neyi kast ettiği sorusu üzerine ayrıntıya girmek istemediğini, olayın "ayağa düşmemesi gerektiğini" belirten Cevizoğlu, ancak arkadaşlarının savcılığa başvurmalarını kendisinin engellediğini vurguladı.Cevizoğlu Rıdvan Akar'ın "kendisini istifaya götüren süreçte Rahşan Ecevit'in etkisini sorması üzerine şunları söyledi:"Sayın Demirel, DP'ye ve Sayın Cindoruk'a karışmıyor. Sadece Cindoruk ve ekibi gerekli gördüğünde Sayın Demirel'e danışılıyor, onun gösterdiği yolda hareket ediliyor. Ancak burada da bunların olması gerekirdi. Sayın Rahşan Ecevit'e de bir buçuk ay boyunca genel başkan yardımcısı ile genel sekreter yardımcısının ne olduğunu anlatamadıysam durum vahim demektir. Bizim istediğimiz, gerektiğinde ona danışmak, fikirlerine başvurmaktı. Ancak bu böyle olmadı. Ben insanlarla uğraşmak için politikaya girmedim."Akar'ın siyasette bundan sonra ne yapacağı sorusuna Cevizoğlu şu yanıtı verdi:"Bundan sonra herkes Sayın Sarıgül'ün partisine mi katılacaksınız diye soruyor, ancak bu söz konusu olamaz. Vatandaşlar benim yeni bir parti kurmamı bekliyorlar. Ben, DSHP'ye gittiğimde birçok eleştiri aldım. 'Rahşan Ecevit'in partisinde ne yapacaksın' dediler. Ancak ben bu eleştirilere göğüs gerdim, burada benim sözüm geçecek dedim. Ancak bunun böyle olmadığını gördük. Halk şimdi bana yeni parti kur diyor. Belki kendim bir parti kuracağım."