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Yaşam

Bir otobüs kazası da Ankara'da; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Kaza, Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi. Servet Çınar’ın kullandığı kamyonet ile EGO otobüsü çarpıştı.

05 Ağustos 2014 17:44

İstanbul'da art arda yaşanan otobüs kazaları felaketlerinin ardından bir kaza da Ankara'da yaşandı.

Ankara'da kamyonet ile GO otobüsü çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tahsin Güner'in DHA'daki haberine göre, kaza, Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi. Servet Çınar’ın kullandığı kamyonet ile EGO otobüsü çarpıştı. 

Kontrolden çıkan otobüs de 3 ayrı otomobile ve bir yayaya çarptı. Kamyonet sürücüsü Servet Çınar, olay yerinede hayatını kaybetti. Bir yaya ile otobüsteki bir yolcunun da yaralandı. 

Yaralılar ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi ve Numune Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

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