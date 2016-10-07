Bir Osmanlı mirası hikâyesi: 2. Abdülhamid'in torunu kızılderiliyle evlenince...

Sultan II. Abdülhamid'in 11 mirasçısının açtığı davada mahkeme, Türkiye Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD’ye diplomatik nota verilmesini istedi. Davanın ABD’ye uzamasının gerisinde ise, II. Abdülhamid'in torunu Samiye Hatun’un bu ülkede Kızılderili biri ile evlenmesi yer alıyor.

Davacı avukatlarına göre Samiye Hatun, 24 yıl önce ABD’de çocuksuz ve dul olarak öldü. Ancak, Samiye Hatun’un medeni durumunu ortaya koyan gerekli evraklara ulaşılamıyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; II. Abdülhamid'in, kimi Şam’da, kimi Beyrut’ta kimi Meksika’da yaşayan 11 mirasçısı 6 yıl kadar önce dava açtı. Veraset davasına müdahil olan kişi zaman içinde 300’ü buldu.

Torunu, kızılderili ile evlendi

Hali hazırda devam eden en büyük miras davalarından biri olan dosya, yurtdışında bulunan mirasçılar nedeni ile tıkanma noktasına geldi. ABD’de yaşayan Samiye Hatun, Kızırderili Larry D'appadoca ile evlendi. D'appadoca soyadını alan Samiye Hatun 1992’da Newyork’ta vefat etti. Bir kısım davacının avukatına göre Samiye D'appadoca çocuksuz ve dul olarak vefat etti. Ancak, bilirkişi raporunda Samiye Hatun’un en son medeni halini gösteren durum yer almadı. Bu yöndeki kayıtlara da ulaşılamadı.

ABD'ye diplomatik nota

Mahkeme de davacı avukatlarının talebi üzerinde ABD’den yanıt istenmesine karar verdi. Ancak, ABD’den olumlu yanıt gelmemesi üzerine mahkeme yeni bir karar verdi. Davanın görüldüğü İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na diplomatik nota verilmesine verilmesini istedi.

Uzmanlardan görüş alınacak

Davanın 26 Eylül’de görülen son duruşmasında, mahkeme uzman bilirkişilerden hukuki mütalaa alınmasına karar verdi. Mahkeme, dosyadaki eksiklikler tamamlandıktan sonra dava dosyasını bilirkişi heyetine verecek.

Her biri bir ülkede

Dava dosyası 11 varisin başvurusu ile başlasa da, zaman içinde dosyaya müdahil olan varis sayısı 300’e yaklaştı. Davanın asli müdahillerinden bir bölümünün çeşitli ülkelerde yaşadığı anlaşıldı. Dündar Abdulkerim Osmanoğlu Şam’da, Touran İbrahim Rateb Meksika’da, HaticeRatip Osmanoğlu Mısır’da, Margot Leila Sehnelle Avusturya’da, Roland Selim Kadir Avusturalya’da, Leyla Ethem Bey Kenan ile Selma Mehmet Naim ise Lübnan’da yaşıyor.

Davacı avukatlarından Mehmet Erkan Akkuş, miras listesi itibari ile dünyanın en büyük davalarından biri olduğuna işaret etti. Dosyanın çok kapsamlı olduğuna işaret eden Av. Akkuş “Sultan Abdülhamid adına kayıtlı yurtdışındaki kişisel gayrimenkullerinin de ülkeye kazandırılması için uluslararası hukukta diğer devletlere tazminat davası açabilmemiz müvekkillere, Sultan Abdülhamid’in veraset belgesinin talebimiz üzerine verilmesi gerekir. Gerek yurtiçindeki gerek yurtdışındaki davaya konu gayrimenkuller, Sultan Abdülhamid’in kişisel servetiyle edindiği gayrimenkullerdir. ABD’nin uluslararası antlaşmalara rağmen, bu ülkede ikamet eden kayıp mirasçıya ulaşmamızı engellediği için yargılama yapan mahkeme, diplomatik nota verilmesini istedi”

Miras listesinde neler var?

II. Abdülhamid'in, iddiaya göre 11 bin parçaya yaklaşan mirası bulunuyor. Davaya konu mirasın bir bölümü şöyle:

*Dolmabahçe’de 39 bin 667 arşın miktarında bostan

*Eyüp’te 18 dönümlük eski Bahariye Kışlası arsası

*Bakırköy’de mera ve halen 10 parçada 78 bin 469 arşın miktarında arazi

*Teşvikiye’de Harbiye şimalinde 1000 arşın arsa

*Beşiktaş’ta Serencebey Yokuşu’nda evvelce açılan saray yolu üzerinde 2 bin 837 arşın bağ yeri ve arsa

*Arnavutköyü’de Akıntı Burnu’nda gazino ve müştemilatı

*Ortaköy’de Ali Saip Paşa Yalısı ve müştemilatı

*Kuruçeşme önünde 12 bin arşın miktarındaki ada (Bugünki Galatasaray Adası)

*Paşabahçe’de İncirli Köyü’nde 45 bin 500 arşın miktarındaki müştemilatıyla ispermeçet-şişe fabrikası

*Fenerbahçe’de tarla, çayır ve kahvehane

*İzmit civarında 3 bin 500 arşın miktarında bahçe

*Hereke Fabrikası ve civarındaki arazi

*Yalova’da 2 bin 500 dönüm orman

*Mihalıççık Akköprü Köyü’nde 280 bin dönümlük Paris Bey arazisi

*Ortaköy’de Dalyan mahalli

*Bakırköy’de Veliefendi Çayırı’nda küçük bostan, kahvehane ve havuz

*Beşiktaş’ta Ihlamur Caddesi’nde 3 bin arşın miktarında arsa

*Nişantaşı’nda Ahmet Celâlettin Paşa Konağı