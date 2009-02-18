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'Bir öptüm olay oldu'

Oyuncu Burak Özçivit: "Daha önce de sevişme sahnelerinde rol almıştım ama bu kadar olay olmamıştı."

18 Şubat 2009 02:00

Oyuncu Burak Özçivit: "Daha önce de sevişme sahnelerinde rol almıştım ama bu kadar olay olmamıştı." 

Öpüşme sahnesi sevgililerin arasını açtı

Baba Ocağı”nın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit dizide oynadığı ve yayınlanmadan önce basına sızan öpüşme sahneleriyle ilgili olarak ilk kez konuştu. Uçankuş'un haberine göre öpüşme sahnelerinden sonra sevgilisi Zeynep Dörtkardeşler'le arası açılan Özçivit, daha öncede sevişme sahnelerinde oynadığını ve olay almadığını belirtti. Özçivit, "Ben daha öncede sevişme sahnelerinde oynadım. Bu kadar olay olamamıştı. Bu sefer nedense olay oldu. hayatımda en büyük destekçim sevgilimle aram açıldı. Oysa ben sadece işimi yaptım. Öpüşme sahnesini oynadığım Ceren Hindistan'la da özet hayatta hiç bir şekilde ilişkim yok. Oda işini yaptı ben de" dedi.


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