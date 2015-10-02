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Kültür-Sanat

Bir Nadir Baylan sergisi: Tavşan Hırsızı

Ressam Nadir Baylan'ın "Tavşan Hırsızı" sergisi 5-19 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor

02 Ekim 2015 19:56

Ressam Nadir Baylan’ın yaşamın çok renkli seslerini yansıttığı sergisi “Tavşan Hırsızı” ziyaretçiyle buluşuyor. 5-19 Ekim tarihleri arasında Nişart Galeri’de düzenlenecek sergide hayatın tüm motifleri kendine yer buluyor.

1979 yılında Diyarbakır dünyaya gelen Baylan Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde güzel sanatlar eğitimi aldı. Resim-İş öğretmenliği mezunu olan sanatçı 21. sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Baylan, resimlerinde kimi zaman boşlukta asılı duran figürlerin özgürlük alanlarını genişleterek sınırsızlığa ulaşma hissi uyandırıyor. İlk bakışta pürneşe görünen kalabalık yakına gelindiğinde kendi içinde her biri ayrı bir derdi anlatan bakışlara bürünüyor. Tablolarda geri planda sessizce geçip giden yorgun silüetler, yaşamın hoyratlığını unutmak istercesine müzik ve dansla kamufle oluyor.

Nadir Baylan’ın Sergi çalışmalarını görmek için tıklayın… 

 

Baylan'ın sergileri

 

2013     Karma Resim Sergisi             Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2013     ''İsimsiz II'' Resim Sergisi      Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2012     ''İsimsiz'' Resim Sergisi          Bonart Sanat Galerisi-İSTANBUL

​2011     Karma Resim Sergisi              Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2010     Cumhuriyet Sanatçıları Sergisi     Piha Kollektif Sanat-İSTANBUL

2010      Karma Resim Sergisi              Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2009      ''Sokaklar'' Resim Sergisi       Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2009      Kişisel Resim Sergi                   Doku Sanat Galerisi-ANKARA

2009      ''Müzisyenler II '' Resim Sergisi Doku Sanat Galerisi-ANKARA

2009      ''Kadın Renkleri '' Resim Sergisi Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2009      ''Atatürk Portreleri'' Karma Resim Sergisi Artpoint Galery-İSTANBUL

2008      ''Kumarbazlar'' Resim Sergisi Tüzün Sanat galerisi-İSTANBUL

2008      Karma Resim Sergisi Neval Kültür Merkezi-İSTANBUL

2007      ''Müzisyenler'' Resim Sergisi Artpoint Galery-İSTANBUL

2007      Saint Henry Vakfı'nın düzenlemiş olduğu karma resim sergisi  Fransız Kültür Merkezi -İSTANBUL

2007      Saint Henry Vakfı'nın düzenlemiş olduğu karma resim sergisi        Uçhisar-NEVŞEHİR

2007      Saint Henry Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 'Uçhisar Uluslararası Sanatçı Buluşması' NEVŞEHİR

2005      Karma Resim Sergisi     Güzel Sanatlar Galerisi-DİYARBAKIR

2002      Karma Resim Sergisi     Güzel Sanatlar Galerisi-DİYARBAKIR

2001      Karma Resim Sergisi     Güzel Sanatlar Galerisi-DİYARBAKIR

 

Sergi: Tavşan Hırsızı

Tarih. 5 Ekim Pazartesi

Saat: 18.30'da

Yer: Nişart Galeri

Adres: Hüsrev Gerede Cad. Barış Apt. No: 84 Teşfikiye/Şişli

Ayrıntılı bilgi için tıklayın...

 

 

 

ETİKETLER

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