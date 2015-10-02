Bir Nadir Baylan sergisi: Tavşan Hırsızı

Ressam Nadir Baylan’ın yaşamın çok renkli seslerini yansıttığı sergisi “Tavşan Hırsızı” ziyaretçiyle buluşuyor. 5-19 Ekim tarihleri arasında Nişart Galeri’de düzenlenecek sergide hayatın tüm motifleri kendine yer buluyor.

1979 yılında Diyarbakır dünyaya gelen Baylan Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde güzel sanatlar eğitimi aldı. Resim-İş öğretmenliği mezunu olan sanatçı 21. sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Baylan, resimlerinde kimi zaman boşlukta asılı duran figürlerin özgürlük alanlarını genişleterek sınırsızlığa ulaşma hissi uyandırıyor. İlk bakışta pürneşe görünen kalabalık yakına gelindiğinde kendi içinde her biri ayrı bir derdi anlatan bakışlara bürünüyor. Tablolarda geri planda sessizce geçip giden yorgun silüetler, yaşamın hoyratlığını unutmak istercesine müzik ve dansla kamufle oluyor.

Nadir Baylan’ın Sergi çalışmalarını görmek için tıklayın…

Baylan'ın sergileri

2013 Karma Resim Sergisi Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2013 ''İsimsiz II'' Resim Sergisi Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2012 ''İsimsiz'' Resim Sergisi Bonart Sanat Galerisi-İSTANBUL

​2011 Karma Resim Sergisi Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2010 Cumhuriyet Sanatçıları Sergisi Piha Kollektif Sanat-İSTANBUL

2010 Karma Resim Sergisi Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2009 ''Sokaklar'' Resim Sergisi Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2009 Kişisel Resim Sergi Doku Sanat Galerisi-ANKARA

2009 ''Müzisyenler II '' Resim Sergisi Doku Sanat Galerisi-ANKARA

2009 ''Kadın Renkleri '' Resim Sergisi Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL

2009 ''Atatürk Portreleri'' Karma Resim Sergisi Artpoint Galery-İSTANBUL

2008 ''Kumarbazlar'' Resim Sergisi Tüzün Sanat galerisi-İSTANBUL

2008 Karma Resim Sergisi Neval Kültür Merkezi-İSTANBUL

2007 ''Müzisyenler'' Resim Sergisi Artpoint Galery-İSTANBUL

2007 Saint Henry Vakfı'nın düzenlemiş olduğu karma resim sergisi Fransız Kültür Merkezi -İSTANBUL

2007 Saint Henry Vakfı'nın düzenlemiş olduğu karma resim sergisi Uçhisar-NEVŞEHİR

2007 Saint Henry Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 'Uçhisar Uluslararası Sanatçı Buluşması' NEVŞEHİR

2005 Karma Resim Sergisi Güzel Sanatlar Galerisi-DİYARBAKIR

2002 Karma Resim Sergisi Güzel Sanatlar Galerisi-DİYARBAKIR

2001 Karma Resim Sergisi Güzel Sanatlar Galerisi-DİYARBAKIR

Sergi: Tavşan Hırsızı

Tarih. 5 Ekim Pazartesi

Saat: 18.30'da

Yer: Nişart Galeri

Adres: Hüsrev Gerede Cad. Barış Apt. No: 84 Teşfikiye/Şişli

Ayrıntılı bilgi için tıklayın...