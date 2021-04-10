Bir motokurye ölümü daha: 16 yaşındaki Samet Bilir, TIR'ın altında kaldı

Bursa’da 16 yaşındaki kurye Samet Bilir, yolun karşısına geçtiği sırada aynı güzergahta ilerleyen A.Ç. (47) idaresindeki TIR’ın altında kaldı. Bilir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, perşembe günü saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Caddesi’nde meydana geldi. Bir pidecide motokurye olarak çalışan Samet Bilir, motosikletiyle ana yolun karşına geçerken, aynı yöne giden A.Ç. yönetimindeki TIR’ın altında kaldı. TIR şoförü, aracını durdurup inerek, yaralının yanına gitti. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Bilir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Gözaltına alınan TIR şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

Salgının başından beri en az 190 motokurye hayatını kaybetti

Salgın döneminde iş yükü artan ve Covid-19'a yakalanma riskiyle çalışan moto kuryelerin güvencesiz çalıştırılan sayısının Türkiye'de giderek arttığını ifade eden CHP milletvekili Veli Ağbaba, dün yaptığı açıklamada, salgının başladığı dönemden Şubat 2021'e kadar olan süreçte 190 motokuryenin hayatını kaybettiğini belirtti.

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