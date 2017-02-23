Bir mekân daha Beyoğlu’nu terk ediyor

İstanbul’un eğlence ve kültür sanat etkinlikleriyle ünlü ilçesi Beyoğlu’nda Mis Sokak’ta hizmet veren Sokak Kahvesi de kapanacağını duyurdu.

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, mekânın işletmecisi Ayşenur Talayman Özdemir, sosyal medya hesabından duyurduğu kapanma kararıyla ilgili, ”Masa sandalye kaldırma operasyonları ile Beyoğlu’nun çok renkli kimliğinin yok edilmesi süreci ile başlayıp, bugünlerde patlayan bombalardan, ülkenin içine girdiği acayip halden nasibini fazlasıyla alan Sokak Kahvesi, yıllardır büyük bir inatla, bin bir güçlükle sürdürdüğü yolculuğunda artık çok yoruldu” ifadelerini kullandı.

Ayşenur Talayman Özdemir’in veda paylaşımı şöyle:

“Sokak Kahvesi Kapanıyor!

Evet yanlış duymadınız, kapanıyor. 17 yılın ardından kapılarını artık kapatıyor. İyisiyle kötüsüyle, çok sayıda insanın zamanının bir bölümünü geçirdiği, yediği, içtiği, eğlendiği, güldüğü, ağladığı, tartıştığı ve hatta orada tanışıp evlendiği hepimizin çok sevdiği Sokak Kahvesi’ne veda ediyoruz.

Her şey İzmir Kumrusu yapma sevdasıyla başlamıştı. Sonra küçük bir lokantaya dönüştü, 2004 yılında ise içki ruhsatı alınmasıyla cafe-bar oldu Sokak Kahvesi. Gerçekleştirdiğimiz yüzlerce etkinliği, neredeyse geleneksel hale getirmesine katkımız olan Mis Sokak’taki 1 Mayıs sokak kutlamalarını ve sizleri çok özleyeceğiz.

Masa sandalye kaldırma operasyonları ile Beyoğlu’nun çok renkli kimliğinin yok edilmesi süreci ile başlayıp, bugünlerde patlayan bombalardan, ülkenin içine girdiği acayip halden nasibini fazlasıyla alan Sokak Kahvesi, yıllardır büyük bir inatla, bin bir güçlükle sürdürdüğü yolculuğunda artık çok yoruldu.

Uzun süredir neredeyse herkesin terk ettiği Beyoğlu’nda, yaşanan ‘dönüşüme’ direnmeye çalışsak da, her geçen gün yalnızlaşan sokaklarda var olma mücadelesini sürdürsek de çabamız ne yazık ki yeterli olmadı.

Siz gittiniz, Beyoğlu mu gitti?

Beyoğlu gitti, siz mi gittiniz?

Ama şarkıdaki gibi, “kimdi giden, kimdi kalan, giden mi suçludur her zaman?”

Şuçlu kim bilemiyoruz ama biz de gidiyoruz işte!

Evet 26 Şubat 2017 Pazar gecesi kapıları kapatıyoruz…

Kapılar son kez kapanmadan önce ‘heyyy benim de orda hatıralarım var” diyen herkesi Sokak Kahvesi’ne vedalaşmaya bekliyoruz.

Buyrun, “eskiden olduğu gibi” her gün gelin!

Kendinize iyi bakın!

Belki bir gün bir yerde… tekrar birlikte şerefe deriz!

Kimbilir?”