Bir maymun iki kabileyi birbirine düşürdü; 16 ölü!

Libya'da iki kabile arasında çıkan ve günlerdir süren şiddetli çatışmalarda 16 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yaşananların sebebi ise bir maymun.

Sabha kentindeki olaylar, Gazazefe kabilesinden bir bakkala ait evcil maymununun, oradan geçmekte olan "Evlad Süleyman" kabilesinden bir kız öğrencinin başörtüsüne saldırmasıyla başladı.

Genç kızın yüzünden hafif yaralandığı saldırı sonrası, "Evlad Süleyman" kabilesinden bir kişi, önce maymunu, ardından da Gazazefe kabilesinden 3 kişiyi öldürdü.

Yaşananlar sonrası; tanklar, havan topları ve ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda 13 kişi daha öldü, 50 kişi de yaralandı.

Tobruk hükümeti çatışmaların durdurulması için arabuluculuk yapılmasını istedi.

Ağır silahlı milisler tarafından desteklenen iki kabilenin daha önce de çatıştığı, ancak bu boyutta can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.