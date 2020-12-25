Bir market zincirinin 38 ildeki şubelerini soydu

Marketler zincirinin 38 ilde bulunan şubelerindeki kilitli dolaplardan hırsızlık yapan zanlı Karaman'da yakalandı.

Marketler zincirinin Karaman'daki şubesinde bulunan kilitli dolaptan cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin aynı markette daha önce çalışan 34 yaşındaki Doğan Ş. olduğunu belirledi. Ekipler, zanlının benzer yöntemle marketler zincirinin 38 ildeki şubelerinden cep telefonu ve elektronik eşya çaldığını tespit etti.

"Fotoğrafını yapıştırdığı kardeşinin kimliğiyle yakaladı"

Şüphelinin Karaman'a geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Doğan Ş'yi kendi fotoğrafını yapıştırdığı kardeşinin kimliğiyle yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Doğan Ş'nin, marketin dolabından cep telefonunu çalarak cebine koyması yer alıyor.