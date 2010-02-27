Bir maden işçisi daha hayatını kaybetti

T24 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ağır yaralanan işçilerden Ramazan Can, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Dursunbey Kaymakamı İbrahim Küçük, olayın ardından kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen işçilerden Ramazan Can'ın bugün hayatını kaybettiğini belirtti.



Can'ın cenazesinin, yakınları tarafından hastaneden alınarak memleketi Dursunbey'e getirileceği ve burada defnedileceği öğrenildi.



Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı Can ile birlikte 14'e yükseldi.

