T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bir lunapark faciası daha can aldı!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 22 yaşındaki genç gondoldan düşerek hayatını kaybetti.

21 Haziran 2011 03:00

T24 - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 22 yaşındaki genç gondoldan düşerek hayatını kaybetti.  

Babalar gününde lunapark faciası!

Balıkesir'in Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde kurulan lunaparkta, Halil Arı hareket halindeki gondoldan düştü.  



Ağır yaralanan Arı, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Arı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lunapark işletmecisi Cesur B. ile kardeşi Mustafa B. ise gözaltına alındı. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24