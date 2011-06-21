Bir lunapark faciası daha can aldı!

T24

Balıkesir'in Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde kurulan lunaparkta, Halil Arı hareket halindeki gondoldan düştü.Ağır yaralanan Arı, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.Arı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lunapark işletmecisi Cesur B. ile kardeşi Mustafa B. ise gözaltına alındı.