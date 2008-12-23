Bir kültür nesnesi: Büyük Valide Han

Eminönü Çakmakçılar yokuşunda bulunan Büyük Valide Han sergisi zamanda tarihi bir yolculuğa çıkaracak.



Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli Büyük Valide Han: Kültürel ve Toplumsal Belleği İnceleme, Dökümantasyon ve Yazılım Projesi kapsamında, çalışmadan elde edilen bilgilerin bir kısmı sergileniyor



25 Aralık perşembe günü açılışı gerçekleşecek serginin destekçileri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi de bulunuyor.



Büyük Valide Han'ın bir kültür nesnesi olarak varlığını sürdürmesinin ötesinde, onu bugüne taşıyan yaşamların, yazıların, zaman içinde değişimine şahitlik yapmış olanların anlatılarını, beklentilerini, eleştiri ve umutlarını toplumsal belleğimiz olarak saklamayı ve paylaşmayı amaçlayan projenin sergiye dönüştürülme fikrinin amacı ise bilgileri Han sakinleri paylaşmak.





