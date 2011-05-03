Bir köpekbalığı tam 2 milyon dolar getiriyor

T24 - Okyanusya ülkesi Palau’da yaşayan tek bir köpekbalığının yaşamı boyunca ekonomiye katkısının tam 1.9 milyon dolar olduğu açıklandı.



Avustralya Deniz Bilimi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, bölgedeki köpekbalıklarının turizme yaptıkları katkı sayesinde bu rakama ulaşılıyor. Araştırma çerçevesinde dalış turizminin, ülkenin 218 milyon dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının (GSYİH) yüzde 39’unu oluşturduğu belirtildi. Dalış yapmak isteyen turistlerin yüzde 21’inin köpekbalıklarını görebilecekleri yerleri tercih ettikleri kaydedildi. Eti için avlanan köpekbalıklarından 100 tanesinin toplam geliri ise sadece 10 bin 800 dolara ulaşıyor. Araştırmayı finanse eden Köpekbalıklarını Koruma Derneği “Pew Environment Group” Başkanı Matt Rand, “Köpekbalıkları öldürülüp satıldıklarında değil, sudayken daha çok para kazandırıyor. Onlar ekosistemin bir parçası. Korunmaya değer hayvanlar. Yavaş büyüyor ve çok az doğum yapıyorlar” diye konuştu. Çalışmayı yürüten bilim adamı Mark Keegan ise, “Araştırmayı bu hayvanların ekonomiye kazandırdıkları çerçevesinde gerçekleştirerek yasal olmayan şekilde avlananların yaptıklarının farkına varmalarını sağlamaya çalıştık“ diyor.





