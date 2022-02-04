Bir köpek daha sokakta yürürken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Ağlamaya başlayan kadın, çevredekiler tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve BEDAŞ ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek durağı kapattı. BEDAŞ ekipleri elektrik, kaçağı olan panoyu tamir etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçen günlerde de Beşiktaş ve Şişli'de 2 köpek elektrik akımına kapılarak ölmüştü.