-Bir konser için geldi, Türk vatandaşlığı için başvuruyor İZMİR (A.A) - 21.10.2011 - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) şefi ve müzik direktörü Tulio Gagliardo Varas, bir temsil yönetmek için konuk şef olarak geldiği Türkiye'den kopamadı. İZDOB orkestrasının yönetiminde 5 yılı geride bırakan Varas, Türk vatandaşı olmaya hazırlanıyor. Arjantin asıllı olan, yaşamının büyük bölümünü İspanya'da geçiren Varas, AA muhabirine yaptığı açıklama, 8 yıl önce bir temsil yönetmek üzere 2 günlüğüne İzmir'e geldiğini ve kente geldiği andan itibaren ''kendini evinde hissettiğini'' söyledi. İlk gelişinin ardından birkaç kez farklı eserlerde görev yapmak üzere davet edildiğini, bu gidiş-gelişler sırasında Türkiye'yi daha da yakından tanıma olanağını bulduğunu ifade eden Varas, ''Daha sonra bana 'sana burada kalıcı olarak ihtiyacımız var' dediler, ailemin onayını aldıktan sonra İzmir'e yerleştim. Çalıştıkça ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm'' dedi. İZDOB'un dışında, farklı operalarda orkestrayı yöneten, çok sayıda konsere imza atan, bu yıl itibarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ders vermeye başlayan Varas, beş yıllık ikametinin ardından Türk vatandaşlığı için başvuru yapmaya hazırlandığını belirterek, ''Ben Türküm, kendimi öyle hissediyorum'' diye konuştu. İspanya'dan Türkiye'ye taşınma kararında önceliğinin 5 çocuğunun geleceği olduğunu belirten Varas, şunları kaydetti: ''Çocuklarım elbette benim için öncelikli konu. İspanya, 20 yıl önce çocuk yetiştirmek için iyiydi ama artık değil. Bunu ekonomi anlamında söylemiyorum, benim anlatmak istediğim sorunlar insanlarla ilgili. Madde kullanımı yaşının çok düşmesi, aile, dost ve komşuluk ilişkileri. Buraya geldiğimde gördüm ki çocuklarım için Türkiye, İspanya'dan daha iyi. Aile yaşantısını sürdürmek için, çocuk yetiştirmek için Türkiye, özellikle de İzmir çok uygun.'' Çocuklarının Türk okullarına devam ettiğini, Türkçelerinin kendisinden çok daha iyi olması nedeniyle onları ''kıskandığını'' ifade eden Varas, eşinin de kendisi gibi Türk kültürüne, yemeklerine alıştığını, Türk mutfağına ''özel günlerde mantı açacak kadar hakim olduğunu'' söyledi. İZDOB'un çok iyi sanatçılara ve solistlere sahip olduğunu, zor ve emek isteyen eserleri sahneye koyduğunu belirten Varas, ''Her anlamda yeterli olan İZDOB'un tek sorunu sahnesinin küçüklüğü, İzmir daha büyük bir sahneyi hak ediyor, umarım o sahneye kavuştuğumuzda ben de gösterinin bir parçası olurum'' dedi. İspanya ve İtalya'da kent operaları kapanırken, Türkiye'de sayılarının artması ve kurumların dinamizminin kendisini çok etkilediğini, ortaya çıkarılan işlerin Avrupa standartlarının çok üzerinde olduğunu konuk olarak gelen sanatçıların da teyit ettiğini belirten Varas, ''Mesleki anlamda Avrupa'da özlediğim bir şey yok. İzmir operasında çok iyi işler yapılıyor, burada çalışmak, bu kentte ve Türkiye'de parmak izlerimi bırakmak istiyorum'' diye konuştu.