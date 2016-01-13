Bir kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı; "Keşke hepsini öldürseydim" dedi

İki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş ederek Onur Deniz'i vurarak öldürmesinin ardından Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sefa Yüksel, 25 yıl hapis cezası aldığının açıklanmasının ardından "Bu mu sizin adaletiniz? Keşke gerçekten hepsini öldürseydim de ceza alsaydım" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, geçen yıl Şubat ayında, Derince'de meydana gelen olayda Sefa Yüksel ile Onur Deniz'in bulunduğu iki grup arasında kavga yaşandı. Sefa Yüksel pompalı tüfekle ateş ederek Onur Deniz'i vurarak öldürdü. Tutuklanan Sefa Yüksel, 'adam öldürme' suçundan Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Karar duruşmasında kendini savunan Sefa Yüksel, "Onur Deniz ile hiçbir husumetim yoktu. Ben evime giderken önümü kesip küfür ettiler, tehdit edip tartakladılar. Olay sırasında hepsi benim üzerime gelirken yere ateş ettim ve olay yerinden uzaklaştım. Sabah öğrendim ki Onur Deniz hayatını kaybetmiş. Keşke o beni öldürseydi de burada o yargılansaydı. Benim hiçbir suçum yok" dedi. Mahkeme heyeti Sefa Yüksel'i 25 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sefa Yüksel, "Bu mu sizin adaletiniz? Keşke gerçekten hepsini öldürseydim de ceza alsaydım" diyerek karara tepki gösterdi.