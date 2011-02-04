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BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 06:34

-BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ostim'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen patlamanın neden olduğu göçüğün enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında, bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, gece boyunca sürdü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarında kepçe ve vinç gibi büyük iş makinaları kullandı, zaman zaman bu makineleri durdurarak, taş kırma, demir kesme aletleri ve el yordamıyla arama yaptı. Çalışmalarda özel eğitimli köpeklerden de faylanıldı.  Ekipler, enkaz altında olduğu düşünülen iki kişiden birinin cesedine ulaştı. Kimliği tespit edilemeyen ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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