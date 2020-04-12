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Koronavirüs

Bir kişi daha Koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı

İ.Ü., kaçtığı otomobille hastane yakınlarında yakalandı

12 Nisan 2020 14:19

Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İ.Ü., hastaneden kaçtı. İ.Ü., kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

Eskişehir’de İ.Ü., sokağa çıkma yasağından önce rahatsızlanması üzerine Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Koronavirüs belirtileri üzerine test yapılan  hasta, sonucun pozitif çıktığını öğrenince gece hastane otoparkındaki aracıyla kaçtı.

Hastane yönetiminin ihbarı üzerine polis ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında İ.Ü., kaçtığı otomobille hastane yakınlarında yakalandı. Hastaneye götürülen İ.Ü., tedavi altına alındı. (DHA)

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