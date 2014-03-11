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Bir kişi Başbakanlık önünde kendini yakmaya çalıştı

Ankara'da Başbakanlık binasının bulunduğu Vekaletler Caddesi üzerindeki Yargıtay binasının personel giriş bölümüne gelen bir kişi üstüne benzin dökerek kendini yakmak istedi

11 Mart 2014 22:25

Kimliği henüz açıklanmayan kişi, Başbakanlık ve Yargıtay binasının bulunduğu Vekaletler Caddesi'ne geldi. Yargıtay binası personel giriş bölümüne kadar gelen kişi, yanındaki getirdiği benzin dolu bidonu üzerine döktü. Yargıtay'da görevli güvenlik güçleri benzin dökerek kendini yakmak isteyen kişiyi engellemek için büyük çaba sarfetti. "Burası hukuk devleti değil" dediği iddia edilen kişi yanında getirdiği ve içinde evrak olduğu öğrenilen çantayı göstererek "kanıtım ise bu çantanın içinde" dedi.
Daha sonra kendine yakmaya çalışan kişiyi polis ekipleri son anda engelledi. Polis ekiplerinin kişinin kendini yakma ihtimaline karşı damacana ve kovayla su getirerek önlem almaları ise dikkat çekti. Etkisiz hale getirilen kişi daha sonra gözaltına alındığı belirtildi. Yargıtay binasının önündeki olay o sırada Vekaletler Caddesi'nden geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
 

Elektrik borcu yüzünden 

Milliyet'in haberine göre 72 yaşındaki Yılmaz Sabır'ın elektrik borcu nedeniyle kendini yakmaya çalıştığı öğrenildi. Sabır olayın ardından gözaltına alınarak Çankaya Merkez Karakolu'na götürüldü. Sabır'ın emekli olduğu ve suç kaydının olmadığı belirtildi.
 

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