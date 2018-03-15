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Bir kilo bonzaiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, polis tarafından yapılan kontrolde Ö

15 Mart 2018 22:22

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, polis tarafından yapılan kontrolde Ö.S\'ye ait  otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 1 kilo bonzai, yarım kilo metamfetamin ile bir miktar skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aydın-İzmir Otoyolu gişelerinde bugün denetim yaptı. Narkotik köpeği \'Çayra\' ile gerçekleştirilen kontrolde bir otomobil arandı. Narkotik köpeğinin aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Ö.S.\'ye ait otomobilde yapılan aramada, yufka paketleri arasına gizlenmiş 1 kilo bonzai, yarım kilo metamfetamin ile bir miktar skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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