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Ekonomi

Bir kez daha rekor kıran dolar 3,18'i de geçti!

Dolar/TL, ABD seçimlerine ilişkin beklentilerle 3.1850'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi gördü

08 Kasım 2016 15:39

Siyasi gelişmeler, jeopolitik riskler Fed'den faiz artışı beklentileriyle dün rekor kıran dolar/TL, ABD seçimlerinin öne çıktığı yeni günde tarihi yüksek seviyeye çıktı. 

Güne 3.1770 seviyesinden başlayan kur kademeli olarak yükselerek 3.1848'e kadar yükseldi. 

Bugün yurtiçinde sanayi üretimi verisi artış beklenirken sert düştü. Piyasalarda ABD Başkanlık seçimleri takip edilecek. 

Reuters verilerine göre TL'nin son 1 haftada dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 3'e yaklaşırken benzer para birimlerinde yüzde 0.5 değer kaybı ile yüzde 2 değer kazancı arasında seyretti.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Fon Yöneticisi Volkan Sarı kurda yukarı seyrin sürebileceğini söyledi. Sarı, "Türkiye politik gelişmeler itibariyle ciddi boyutta negatif ayrışma içerisinde. Doların ana trendinin yukarı olduğunu düşünüyorum. "ABD'de Clinton seçilirse kısa rahatlama gelebilir ama Fed'den faiz artış beklentileri, tek bir yatırım yapılabilir notun olduğu ve politik gelişmelerin olduğu bir ortamda en fazla negatif etkilenen ülkelerden biriyiz..Her geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum" diye konuştu. 

 

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