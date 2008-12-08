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Yaşam

Bir kedinin gözünden hayat nasıl görünüyor!

Bir kedi fotoğraf çekmeye kalksa, böyle bir yeteneği olsa neyi çekerdi? İşte Cooper'ın gözüyle hayattan kareler…

08 Aralık 2008 02:00

Bir kedi fotoğraf çekmeye kalksa, böyle bir yeteneği olsa neyi çekerdi? İşte Cooper'ın gözüyle hayattan kareler…

ABD’de film yapımcısı bir çift, "Cooper" isimli kedilerinin boynuna astıkları bir kamera sayesinde, kedi gözüyle hayatı görmek için fırsat yarattı. Cooper'ın kamerasına en çok yansıyansa hiç kuşkusuz kuşlardı.

Günde yaklaşık 200 ile 400 adet fotoğraf çeken ve Seattle'ın arka sokaklarındaki manzaraları yakalayan 'usta' fotoğrafçı, uyurken veya saklanırken bile fotoğraf çekti.

Profesyonel film yapımcıları olan Michael ve Deirdre Cross, kedileri Cooper’ın boynuna astıkları kamerayı, otomatik olarak fotoğraf çekmek üzere ayarladığı için makine durdurak bilmeden çalıştı.

Cooper'ın 'bilmeden' çektiği tüm fotoğraflar, Animal Planet televizyon kanalında "Cats 101" adlı programda ekranlara gelecek.

Kedinin sahibi Michael Cross, "Eğer, kedim benden daha iyi fotoğraf çekiyorsa sanat nedir? Sanatın ardındaki niyet nedir ve nasıl yorumlanır soruları gündeme geliyor" dedi.

Tüm bu fotoğraflar, bir kedi fotoğraf çekebilir mi, çekemez mi, şimdi bunun cevabını arıyor. Aslında cevap çoktan hazır; bal gibi de çekiyor!

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