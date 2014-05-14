'Bir kaza olunca madenciliği hatırlıyoruz'

Erdoğan Kaymakçı Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada "Maden Mühendisleri Odası olarak yıllarca söylüyoruz, biz hiçbir kazadan ders almıyoruz maalesef" diye konuştu.

"Kazalara yönelik olarak bugüne kadar yapılmış bilimsel çalışmaları kendimize rehber edinmiyoruz. Sadece kaderci bir yaklaşımla hareket ediliyor" diyen Kaymakçı "Önleyici tedbirlerin ödemekten daha ucuz olduğunu anlatamadık" ifadelerinde bulundu.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı "Özelleştirme ve taşeronlaştırma sisteminde sadece kâra yönelik amaç güdüldüğü için insan sağlığı, insan hayatı ikinci plana atılıyor" dedi.

Risk yönetimi ve kazaların önlenmesi konusunda yeterince çalışmalar yapılmadığını belirten Kaymakçı "İşverenler kazaların önlenmesi konusunda gerekli tedbiri almıyor. Çalışanların büyük çoğunluğu eğitimsiz. Devlet de hem denetim açısından hem yaptırım açısından eksik. Madencilik sektöründe ileri ülkelerin yaptıklarından da ders almıyoruz. Sadece bir kaza olduğunda madencilik sektörünü hatırlıyoruz" diye konuştu.