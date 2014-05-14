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Dünya
Deutsche Welle

'Bir kaza olunca madenciliği hatırlıyoruz'

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı kazaların bir sistem sorunu olduğunu belirterek "Sadece bir kaza olunca madencilik sektörü hatırlanıyor" dedi.

14 Mayıs 2014 16:09

Erdoğan Kaymakçı Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada "Maden Mühendisleri Odası olarak yıllarca söylüyoruz, biz hiçbir kazadan ders almıyoruz maalesef" diye konuştu.

"Kazalara yönelik olarak bugüne kadar yapılmış bilimsel çalışmaları kendimize rehber edinmiyoruz. Sadece kaderci bir yaklaşımla hareket ediliyor" diyen Kaymakçı "Önleyici tedbirlerin ödemekten daha ucuz olduğunu anlatamadık" ifadelerinde bulundu.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı "Özelleştirme ve taşeronlaştırma sisteminde sadece kâra yönelik amaç güdüldüğü için insan sağlığı, insan hayatı ikinci plana atılıyor" dedi.

Risk yönetimi ve kazaların önlenmesi konusunda yeterince çalışmalar yapılmadığını belirten Kaymakçı "İşverenler kazaların önlenmesi konusunda gerekli tedbiri almıyor. Çalışanların büyük çoğunluğu eğitimsiz. Devlet de hem denetim açısından hem yaptırım açısından eksik. Madencilik sektöründe ileri ülkelerin yaptıklarından da ders almıyoruz. Sadece bir kaza olduğunda madencilik sektörünü hatırlıyoruz" diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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