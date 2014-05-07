Bir kayıp çocuk haberi de Elazığ'dan; 9 yaşındaki Kadir kayıp

Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi'nde sabah okula gitmek üzere evden çıkan 9 yaşındaki Kadir Yıldırımdinç, bir daha eve dönmedi. Babası Ahmet Yıldırımdinç'in şikayeti üzerine polis ekipleri küçük Kadir'i aramaya başladı.

Abdullahpaşa Mahallesi 251'nci Sokak'ta oturan Ahmet Yıldırımdinç, 9 yaşındaki oğlu Kadir Yıldırımdinç, sabah saat 07.30'da bir lira harçlık alarak okula gitmek üzere evden çıktığını ve bir daha eve dönmediğini söyledi.

Gözü yaşlı baba Yıldırımdinç şöyle konuştu:

"Sabah 7'ye çeyrek kala okula gidiyor. Servise binmiyor. 12'yi 10 geçe eve gelmesi lazım. Saat 13.00'e doğru gelmiyor. Hanım bana telefon açtı, 'Çocuğun gelmedi' dedi. Okula gittim, dediler ki, 'bugün gelmemiş.' Servisi aradım dedi ki, 'ne sabah aldım, ne öğlen aldım.' Ondan sonra ben karakola gidip kayıp müracaatında bulundum. Odur, budur arıyoruz. Çantasını evin üst tarafında buldum. Kaldırımın üstünde, kitapların yarısı dışarıda, ödev kağıtları iki adım ileride ve beslenme çantası da daha ileride. Üç çocuğum var. Kadir en küçüğü. Hiç gören olmamış. Yalnız bizim bir üst komşu görmüş, dışarı çıkarken.

İşte 7'ye çeyrek kala ana caddeye çıkmış, bu tarafa doğru koşmaya başlamış. Sabah saatlerinde evden çıkar çıkmaz. Saat 13.00 gibi de bizim üstteki komşu, 'iki çocuğun orada olduğunu, çantayı oraya bıraktıklarını gördüm' diyor. Diyor, 'tam çözmedim, ama yüzünü de görmedim yani Kadir olduğunu görmedim' diyor. 'İki çocuğu orada gördüm' diyor. Çantayı oraya bırakırken 'Ne yapıyorsunuz' diye sorunca, 'hiçbir şey yapmıyoruz teyze' diyorlar. Ondan sonra kayboluyorlar. Odur budur arıyoruz."

Baba Ahmet Yıldırımdinç'in karakola yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatan polisin mahalledeki arama çalışmaları devam ediyor.