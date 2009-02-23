Bir katilin anatomisi

Hrant Dink cinayeti faili Samast’a göre namus ile töre konularında ve milli değerlere hakaret edildiğinde şiddet uygulanabilir. Samast, gençlerde şiddeti azaltmak için, “Allah korkusu, vicdan, insaf gibi duyguların güçlendirilmesi” gerektiğine inanıyor



Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti faili Ogün Samast, şiddet üzerine cezaevinde yapılan bir ankette kendisine sorulan, “Birisiyle tartıştıktan ya da kavga ettikten sonra, en çok hangi duyguyu yaşarsınız?” sorusuna “Ağlarım” yanıtını verdi.

TBMM bünyesinde, “Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimleri ile okullarda meydana gelen olayların araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi” amacıyla TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu.



21 cezaevinde 2200 çocuk ve genç tutuklu ile hükümlünün 1650’siyle görüşüldü. 330 kişilik bir ekip, yüzyüze görüşerek formları doldurdu. Ankete katılanlar arasında Dink cinayeti faili Ogün Samast da yer aldı.

Samast ile Hayat Boyu Eğitim ve Gelişim Derneği (HAGEM) Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi Adem Solak görüştü.



‘O.A. pişman değil’



Dink cinayetinden yaklaşık 3 hafta sonra 27 Şubat 2007’de Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde Samast’la 2.5 saat yüzyüze görüşen Solak, Samast’ın “pişman” göründüğünü belirtti. Solak, görüştüğü Rahip Santoro cinayeti sanığı O.A.’nın ise hiç pişman olmadığını söyledi.

Solak’ın tespitine göre, Samast, suç işleyen akranlarıyla yüzde 80 oranında benzerlik gösterdi. Samast, tüm sorulara sakin olarak yanıt verdi. Ancak, Samast, ‘“Gençlerin-Çocukların cezaevine düşmemesi için kimler neler yapmalı?” sorusuna sinirlendi. Samast, ayağa kalkarak tepki verdi ve “Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Böyle bir soru bana cezaevine düşmeden önce sorulmalıydı” dedi.



140 sorudan 115’ine yanıt veren Samast, ankette, “Birisiyle tartıştıktan ya da kavga ettikten sonra, en çok hangi duyguyu yaşarsınız?” sorusuna “Ağlarım” yanıtını verdi.



Her gün internet kafe



Ankete göre Samast “Sigara kullanıyor, dışardayken kesici alet taşıyor. Buna neden olarak güvensiz ortamı gösteriyor. Kurtlar Vadisi’ni izliyor. Töre, namus konularında şiddet uygulanabilir” diyor. Müzik dinledikten sonra şiddet, öfke duygularının arttığını belirten Samast, ‘Milli değerlere hakaret edildiğinde şiddet uygulanabileceği’ görüşüne inanıyor.

Cezaevine girmeden önce son bir yıl içinde sık sık kavgaya karıştığını kaydeden Samast, gençlerde şiddeti azaltmak için, “Allah korkusu, vicdan, insaf gibi duyguların güçlendirilmesi” gerektiğine inanıyor.



Kuraldışı (meşru olmayan) cinselliğin azaltılması gerektiğini savunan Samast, alkol ve benzer keyif verici madde kullanılmasının azaltılmasından yana.

Ankete göre, cezaevine girmeden önce günde 3 saat TV izleyen Samast, dışarıdayken her gün internet kafeye gidiyormuş. “Zaman zaman, ölsem daha iyi olur” diye düşünen Samast, gelecekten umutlu. Hayatı, yaşanmaya değer görüyor.

