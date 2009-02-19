Bir kaset de Çubuk'ta ortaya çıktı

İhaleye fesat karıştırmaktan 21’i tutuklu 46 kişiyle birlikte hakkında dava açılan AKP Ankara Çubuk İlçe Başkanı İlhami Taşkesti’nin bu düzenin dışına çıkmak istemesi üzerine kendisine şantaj yapıldığı ortaya çıktı.



İddianameye göre, Taşkesti’nin uygunsuz fotoğrafları çekildi. Taşkesti de olayı öğrenince Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca’yı arayıp, "Yemin ediyorum, senin evine de fotoğraflar gönderirim" dedi.



Aralarında AKP’li Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca, AKP İlçe Başkanı İlhami Taşkesti, Başkan Yardımcısı Osman Aydos, bürokratlar, memurlar ve müteahhitlerin bulunduğu 21’i tutuklu 47 kişi hakkında, "Suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, şantaj, rüşvet almak ve rüşvet vermek" iddiasıyla dava açıldı. Örgüt mensuplarının, anlaşmazlık yüzünden ayrılmak isteyen ilçe başkanı Taşkesti’nin ’bir kadınla fotoğraflarını çekerek’ şantaj yaptıkları, odasına dinleme cihazı yerleştirdikleri ileri sürüldü. Cumhuriyet Savcısı Harun Kodalak’ın hazırladığı iddianamede özetle şu suçlamalar yer aldı:



Uygunsuz fotoğraflar



"Şüpheli İlhami Taşkesti, kurucusu olduğu örgütsel yapı içerisinden ayrılmak istedi. Örgüt elemanları, Taşkesti’yi baskı altında tutarak, örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmemesi amacıyla bir kadınla uygunsuz fotoğraflarını çektiler. Bu görüntülerle Taşkesti’ye şantaj yapıldı. Taşkesti’nin, AKP ilçe binasındaki odasına dinleme cihazı konuldu. Taşkesti, örgütten ayrılmak istemesine rağmen ihalelerden gelen gelirden pay almayı sürdürdü; iki ayda 2 bin lira gönderildi."



Tüyü bitmedik yetimin parası



Tutuklu sanıklardan AKP İlçe Başkanı İlhami Taşkesti, ihalelerle ilgili olarak kurulan kirli ortaklığı, tanık İ.G. ile telefon görüşmesinde şöyle anlattı: "Mustafa Özdemir’in (tutuklu) kurduğu paravan şirketlerle belediyenin parkları yapılıyor, o binalar temizlik turşu evleri paravan şirketle yapılıyor. Adem ortak, Osman Aydos ortak, Bahri (Şahin) ortak, ben de vardım. Bu iş, 3-5 kuruş Adem’in seçilmesine nasıl para buluruz diye başladı, aldı başını gitti. ’Ben yokum arkadaş’ dedim, düşman oldum. (...) Bu seçim için yapıldıydı. Şu anda tüyü bitmedik yetimin parası var."



Yıkarım yuvalarınızı



İlhami Taşkesti’nin, tutuklu sanıklardan Belediye Başkanı Adem Tuğluca ile telefon görüşmesi de dinlendi. Taşkesti, kendisine yönelik tehditlerle ilgili, "Benim yuvam yıkılacak, bunlar terbiyesizlik, siyasette bunlar olmaz. Yemin ediyorum, senin evine de tehdit mektupları fotoğraflarda gönderirim. Bak inan yıkarım yuvalarınızı" diye konuştu.



Kuş kapana girdi başkanım



Tutuklu sanıklardan Belediye Encümen Üyesi Bahri Şahin’in, Belediye Başkanı Tuğluca’yı telefonla arayarak İlhami Taşkesti’nin takibi ile ilgili gelişmeleri anlatması da dinleme tutanaklarına şöyle yansıdı: "Bugün kuş kapana girdi başkanım, şeyi getirdi bağ evine bıraktı. Şimdi ekip orada, gece toplantıdan sonra oraya gidecek herhalde gece basacağız ekip hazır. Başkanım şimdi kuşu aldı oradan geri Afyon’a gidiyor, şimdi araç takip ediyor biz de peşindeyiz, şimdiye kadar kadın oradaydı, toplantıdan çıktı kadını aldı hemen gitti, biz anladık ki başkanım çıkarken neyi çektik, ama tam şeyli yakalayamıyoruz, şimdi gece kalır diyorduk kalmadı, minibüsle gitti kadın."

