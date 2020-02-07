Bir Kartal Anadolu İmam Hatip 'hikâyesi' daha; Yatırım Ofisi Başkanlığı'na yeni atama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığı'na Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi. Atama Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut görevden alındı ve bu suretle boşalan Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Dağlıoğlu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yapan Dağlıoğlu aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu.

IE Business School’da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastır yapan Dağlıoğlu Yatırım Ajansı’nda Newyork’ta görev yaptı.

Başbakanlık’ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı’nda bulunan Dağlıoğlu, yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanliğı görevini de ifa etti.