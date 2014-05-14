Bir kara haber de Zonguldak'tan: Maden ocağında göçük; 1 kişi mahsur!

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 maden işçisi mahsur kaldı.

Göçük, saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Dereiçi Sokak'ta R.D.'ye ait olduğu iddia edilen kaçak kömür ocağında meydana geldi. Ocak girişinden yaklaşık 300 metre ileride tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte, maden işçisi Mehmet Aygün mahsur kaldı. Yanında çalışan 2 işçi ise kaçarak göçük altında kalmaktan kurtuldu.

DHA'nın haberine göre, ocakta çalışan diğer işçiler, çevredeki özel maden şirketlerinde çalışan madencilerle birlikte mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan çalışmalarda işçiye ulaşılamayınca Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan yardım istendi. Gelen 10 kişilik TTK tahlisiye ekibi, göçükle ilgili bilgi aldıktan sonra ocağa girerek çalışmalara katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Aygün'ü kurtarma çalışmaları sürerken, arkadaşları ocak önünde umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Kurtarma çalışmalarına katılan özel maden şirketi sahibi Musa Demir, "Göçükle ilgili bilgi gelir gelmez madenci arkadaşlarımızla çalışma başlattık. TTK'dan da yardım istedik. Ancak şuana kadar işçi arkadaşımıza ulaşamadık. İnşallah arkadaşımızı sağ bir şekilde kurtarırız" diye konuştu.