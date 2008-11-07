Bir kadının vazgeçilmez giysi ve aksesuarları



Milliyet Cafe yazarı Melis Alphan bir kadının giysi ve aksesuarlarının neler olduğunu, klasikleri dolabımızda tuttuğunuz sürece demode olmadan yıllarımızı geçirebileceğimizi yazdı.



Abiye



Artık dolabınızda siyah saten bir takım mı bulundurursunuz, yoksa pastel tonlarda dantelli bir elbise mi, bilemem. Tarzınız neyse, ona uygun şık bir kıyafetiniz mutlaka cankurtaran gibi bir köşede dursun. Her zaman bir davet veya düğün öncesi alışveriş yapmaya vaktiniz olmayabilir.



Babet



Bir babet kadına yüksek topuklu bir ayakkabının havasını katmayabilir, onu farklı bir statüye taşımayabilir ama kendi kalıpları içinde düşünülürse evrensel bir klasiktir. Moda dünyasının benimseyip vazgeçmediği nadir düz ayakkabılardan babet, zarafetinin yanı sıra dünyanın en rahat ayakkabılarından. Seks bombası Brigitte Bardot’dan masum güzel Audrey Hepburn’e babetin hayranları arasında yüzlerce Hollywood yıldızını saymak mümkün.



Oyuncu, seks bombası ve moda ikonu olmadan önce Brigitte Bardot bale eğitimi almıştı. Bardot, Roger Vadim’in 1956 yapımı “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filminde rol almadan önce Rose Repetto’dan efsanevi mambo sahnesinde giymek için kendisine bir çift babet yapmasını istedi. Repetto, Bardot için kızıl renkli babetler yaptı. Film vizyona girdiğinde Bardot ve babetleri çok ilgi gördü. Ertesi yıl Audrey Hepburn “Funny Face”deki dans sahnesinde babet giydiğinde ayakkabılara tüm kadınların ayağında rastlandı. 50 yıl sonra bile babetin tahtı sallanmadığına göre dolabınızda da torpili hak ediyor.



Blackberry



Tamam bağımlılık yapıyor ama aynı zamanda hayatı çok fazla kolaylaştırıyor. Modern zamanların vazgeçilmezleri listesinde adını tepelere yazdırıyor. Sokakta yürürken eBay’den alışveriş yapmanızı, dolaşacağınız yerlerin haritasına bakmanızı ve indirim zamanı işten kaçıp rafların arasında e-postalarınızı kontrol edebilmenizi mümkün kılıyor.



Blazer



Erkekler giyim anlamında zaten çok fazla seçeneğe sahip değil. Olanlar arasından da kadınlara kaptırmadıkları yok. Blazer da bunlardan biri. Blazer’ı dar jean’lerle de giyebilirsiniz, siyah elbisenizin üstüne de... Blazer’la hem erkeksi hem kadınsı, hem resmi hem rahat, hem akıllı hem de seksi görünebilirsiniz.



Kaliteli blazer düğmesinden belli olur. Alırken düğmelerin iliklere zorlanmadan girdiğinden emin olun.



Doğru kol boyu, başparmağın biraz üzerinde. Tabii daha trendi görünmek için kolları uzun veya kısa da tutabilirsiniz. Önünü iliklediğinizde potluklar olmamalı. Klasik blazer boyu kalçanıza denk gelir.



Beyaz gömlek



Beyaz gömlek bir erkeğin üzerinde temiz, jilet gibi ve muhafazakar görünebilir. Ama onu bir kadına giydirdiğinizde bambaşka bir havaya bürünür. “Roma Tatili”nde Audrey Hepburn’ü, “Devlerin Aşkı”nda Elizabeth Taylor’ı, “Özel bir Kadın”da Julia Roberts’ı, “Pulp Fiction”da Uma Thurman’ı düşünün... Beyaz gömleğiniz mümkün olduğunca bir erkek gömleğini andırsın. Düğmeleri inci, altın veya kumaş kaplı olmasın. Sade olmasına dikkat edin. Klasik pamuklu veya ince keten kumaştan bir beyaz gömleği tercih edin.



