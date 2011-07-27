Bir kadın 'hamamotu'ndan hayatını kaybetti

T24 - Bayburt’ta, 50 dolayında kadın ve çocuğun bulunduğu bir hamamda, hamamotu olarak da bilinen, vücuttaki tüyleri dökmek için kullanılan zırnık otundan 20 kadın zehirlendi, bir kadın da hayatını kaybetti.



Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, Bayburt Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kadınlardan durumu ağır olan Hanife Şık kurtarılamazken zehirlenen 19 kadından 6’sı daha donanımlı hastanelere sevk edildi.





Olay dün öğleden sonra Çarşı Hamamı’nda meydana geldi. Hamamda yıkanan 20 kadın, bir süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. Hamamdaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadınlardan Hanife Şık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Bayburt Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.





Hamamda yıkanırken zehirlenen kadınlardan Zeliha Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamamın oldukça sıcak olduğunu belirterek, “Başka bir şey yoktu. Daha sonra bir koku oldu, kokudan sonra zehirlendik. Daha sonra dışarıya çıktık. Çıktıktan sonra ayran, limonata içtik. İçeride sadece koku oldu, o da hamam otu kokusuydu” dedi.



