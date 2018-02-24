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Yaşam

Bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü

Karısını öldüren Ferhat Y. bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu

24 Şubat 2018 01:15

Kayseri'de,  Ferhat Y.,  14 yıllık eşi 37 yaşındaki Hatice Y.'yi, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kendisine engel olmak isteyen kuzeni ve bir çalışanını da bıçaklayan Ferhat Y., bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi 43'üncü Cadde'de bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Eşi Hatice ile birlikte işlettiği mobilya atölyesine gelen 40 yaşındaki  Ferhat Y., hesapları inceledi. Çift arasında para anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat Y., 14 yıllık hayat arkadaşını 4 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki S.Y.'nin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Ferhat Y., kavgayı ayırmak isteyen amcasının oğlu Hamza Y. (33) ve çalışanı Erol S.'yi (29) de bıçaklayarak atölyeden kaçtı. Yanına aldığı bıçakla aracına binen Ferhat Y., bileklerini keserek intihar etmek istedi.

 Ferhat Y. ve diğer 2 yaralı, farklı ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

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