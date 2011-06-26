Bir kadın cinayeti de Bodrum'da

T24 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksi şoförlüğü yapan 64 yaşındaki Erkan Demirsoy, konuşmak için evine çağırdığı eski karısı Birgül Akgül'ü (45) tabanca ile vurduktan sonra intihar etti.



Boşanma nedeniyle psikolojisi bozulan Demirsoy'un, kendisinden bir yıl önce ayrılan eşini barışmak için sık sık konuşmaya çağırdığı belirtildi.

Türkiye'de son zamanlarda eşleri tarafından şiddet gören ya da öldürülen kadınlara bir yenisi de Bodrum'dan eklendi.

İlçede taksi şoförlüğü yaparak hayatını kazanan Erkan Demirsoy (64), bir yıl önce mahkemeye başvurarak kendisinden boşanan adliye katibi eski karısı Birgül Akgül'ü konuşmak için evine çağırdı.

Birgül Akgül'ün eve girmesinden kısa bir süre sonra komşular iki el silah sesi duyunca polise haber verdi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve girdiklerinde Demirsoy ve Akgül'ü salonda kanlar içinde üst üste yatarken buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri, Erkan Demirsoy'un eski karısı Birgül Akgül'ü ruhsatsız 7.65'lik tabanca ile başının arkasından vurduğunu, kadının salonda yere yuvarladığını, ardından tabancayı şakağına dayayarak tetiği çeken Demirsoy'un da eski eşinin üstüne düştüğünü belirledi.

İlçe Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, olay yerine gelerek çalışmaları izledi. Savcının incelemesinin ardından Demirsoy ve Akgül'ün cenazelerinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.



"İkisi de iyi insanlardı"

Olayı haber veren komşuları, üç çocukları bulunan Demirsoy ve Akgül'ün çok iyi insanlar olduğunu belirterek, "Şok olduk, çok üzüldük. Hiç beklemezdik. Bir yıl önce ayrılmışlardı ama sık sık biraraya gelirlerdi. Hatta bir ara yeniden birlikte olmayı denemek istemişlerdi" dedi.

Bodrum Şoförler Odası Başkanı Aytekin Çanakçı da, olayı duyar duymaz Demirsoy'un evine geldi.

Çanakçı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İyi bir arkadamızdı. Ancak ailevi sorunları vardı. Son zamanlarda psikolojisi iyi bozulmuştu, sıkıntıdaydı. Ancak yine de böyle bir şey yapacağını tahmin etmezdik" dedi.