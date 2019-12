Bir Kadıköy masalı!..

Turkcell Süper Lig'de 10. haftanın son ve en önemli maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 9 haftada 4 yenilgi alarak zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 4-1 gibi farklı skorla mağlup etti.Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki dev maç çok hızlı başladı. Galatasaray henüz 2. dakikada Lincoln ile öne geçerken, Fenerbahçe cevabı 4 dakika sonra Selçuk'la verdi.Galatasaray'ın topa daha çok sahip olduğu bu bölümde tempolu bir mücadele olmasına karşın önemli bir gol pozisyon yaşanmadı. İlk yarının skorunu ise bir Galatasaraylı, Fenerbahçe lehine belirledi. 28. dakikada gelişen atakta Semih'in şutuna ayak koyan Emre Aşık topu kendi kalesine yollayarak Fenerbahçe'nin soyunma odasına önde girmesine neden oldu.İkinci yarı da ilk yarıda olduğu gibi golle başladı. 49. dakikada Roberto Carlos'un serbest vuruşunu De Sanctis sektirince Lugano topu boş kaleye göndererek Fenerbahçe'yi 2 farklı üstünlüğe taşıdı.Galatasaray'ın baskını artırdığı kalan bölümde ev sahibi ekip 65'te Güiza ile maçın en net pozisyonunu kaçırırken, sarı-kırmızılıların çabaları sonucu değiştirmedi. Skoru belirleyen isimse Fenerbahçeli Deivid oldu ve Brezilyalı futbolcu uzatma anlarında tabelayı 4-1 yaptı.Bu sonuçla son 9 yıldır sahasında yenilmediği Galatasaray karşısında kritik bir 3 puan alan sarı-lacivertliler, puanını 16'ya çıkararak 10. haftayı 6. sırada kapattı.Aralık 1999'dan bu yana gülemediği Kadıköy'den bir kez daha boynu bükük ayrılan Galatasaray ise, ligde son 3 deplasman maçını da kaybederek 17 puanda kaldı.Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Aleks TaşçıoğluFenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Deivid, Selçuk, Josico, Uğur, Semih, GüizaGalatasaray: De Sanctis, Sabri, Emre Aşık, Servet, Hakan, Baros, Meira, Ayhan, Arda, Lincoln, ÜmitGoller: Dk. 2 Lincoln (Galatasaray), Dk. 6 Selçuk, Dk. 28 Emre Aşık (kendi kalesine) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 21 Lincoln, Dk. 38 Servet, Dk. 45 Baros (Galatasaray), Dk. 26 Selçuk, Dk. 45 Josico (Fenerbahçe)2. dakikada ceza alanı önünde topu göğsüyle kontrol eden Arda'nın yere düşerken verdiği ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda bir anda kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalan Lincoln, vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin yanından filelere gitti: 0-16. dakikada Uğur'un sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Selçuk'un kafa vuruşunda, arka direkte kale çizgisi önünde Ayhan topu bir kez daha kornere attı. Aynı dakikada Deivid'in soldan kullandığı korner atışında, ön direkte topa vuran Selçuk, meşin yuvarlağı direğin dibinde bekleyen Sabri'nin kafasının üzerinden ağlara göndererek, beraberliği sağladı: 1-112. dakikada Lincoln'un orta alana yakın bir yerden sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Servet'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Demirel son anda topu tokatlayarak üstten kornere attı.28. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan Semih'in kale önüne gönderdiği topa Güiza'dan önce müdahale eden Emre Aşık'ın ters vuruşunda, kaleci De Sanctis'i yanıltan top direğe de çarparak filelere gitti: 2-134. dakikada Arda'nın soldan ortasında kale önünde Ümit'ten önce kaleci Volkan Demirel topu tokatlayarak önemli bir gol pozisyonunu önledi.37. dakikada Sabri'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Selçuk ile Ümit arasındaki mücadelede Galatasaraylı futbolcu penaltı itirazında bulundu, hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.49. dakikada ceza alanı dışından kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanan Roberto Carlos'un sert şutunda, kaleci De Sanctis'den dönen topu iyi takip eden Lugano, altı pasta kafayla meşin yuvarlağı filelere göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 3-153. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan Sabri'nin vuruşunda, kaleci Volkan Demirel yatarak topu kontrol etti.56. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan Roberto Carlos'un kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde kafalardan seken topu arka direkte Edu altı pasa göndermek isterken, araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere attı.65. dakikada sağdan ceza alanına giren Emre'nin ortasında arka direkte müsait durumda topla buluşan Güiza, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.72. dakikada ceza alanı önünde Kewell'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu kontrol etti.82. dakikada Lincoln'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Aydın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.90+3. dakikada, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giyen Deivid'in ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak filelere gitti ve sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.