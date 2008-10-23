T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bir işkence iddiası da Ankara’da

Çatı ustası O.Ş., satın aldığı 2. el cep telefonunun hafızasında kayıtlı bir kadın polisin şikâyeti üzerine 2 gün Etlik Esertepe Şehit Erkan Ataman Polis Karakolu

23 Ekim 2008 03:00

Çatı ustası O.Ş.’nin, bir telefon bayiinden satın aldığı 2. el cep telefonunun hafızasında kayıtlı bir kadın polisin şikayeti üzerine, 2 gün boyunca Etlik Esertepe Şehit Erkan Ataman Polis Karakolu’nda gözaltında tutulup, işkence gördüğü öne sürüldü 
 
Adli tabibin darp izlerini raporuna yazdığı O.Ş., CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner’e yaşadıklarını anlatınca, konu İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtlaması istemiyle bir önerge aracılığıyla TBMM gündemine taşındı.
Güner, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Engin Çeber’in cezaevinde yaşamını yitirmesinden sonra Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından işkence iddialarının kabul edildiğini kaydetti. Hükümetin her fırsatta Türkiye’de işkencenin sistematik değil bireysel olduğunu vurguladığını anımsatan Güner, “Ancak işkence olgusu ülkemizde maalesef her geçen gün yenileri eklenerek büyümektedir. 22 Ekim’de yanıma gelen O.Ş. isimli vatandaş, Keçiören Esertepe Şehit Erkan Ataman Polis Karakolu’nda kendisine işkence yapıldığını belirtmiş ve adli tıp raporunu da göstermiştir” dedi.

Bağcılar Karakolu'nda dayaktan ölüm

Beyoğlu'nda işkence iddiaları

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24