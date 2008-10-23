Bir işkence iddiası da Ankara’da

Çatı ustası O.Ş.’nin, bir telefon bayiinden satın aldığı 2. el cep telefonunun hafızasında kayıtlı bir kadın polisin şikayeti üzerine, 2 gün boyunca Etlik Esertepe Şehit Erkan Ataman Polis Karakolu’nda gözaltında tutulup, işkence gördüğü öne sürüldüAdli tabibin darp izlerini raporuna yazdığı O.Ş., CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner’e yaşadıklarını anlatınca, konu İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtlaması istemiyle bir önerge aracılığıyla TBMM gündemine taşındı.Güner, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Engin Çeber’in cezaevinde yaşamını yitirmesinden sonra Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından işkence iddialarının kabul edildiğini kaydetti. Hükümetin her fırsatta Türkiye’de işkencenin sistematik değil bireysel olduğunu vurguladığını anımsatan Güner, “Ancak işkence olgusu ülkemizde maalesef her geçen gün yenileri eklenerek büyümektedir. 22 Ekim’de yanıma gelen O.Ş. isimli vatandaş, Keçiören Esertepe Şehit Erkan Ataman Polis Karakolu’nda kendisine işkence yapıldığını belirtmiş ve adli tıp raporunu da göstermiştir” dedi.