"Bir işçiye 2 bin 500, bir aileye 5 bin lira lazım"

DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş Sendikası'nın Bilecik’te işçilerle yaptığı ankete göre işçiler asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olmasını istiyor. Bir ailenin ise en az 5 bin 400 lirayla geçinebileceğinin belirtildiği ankette, “Siz, hak ettiğiniz ücreti aldığınızı düşünüyor musunuz?” işçilerin yüzde 95’i hayır cevabı verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş Sendikası Bilecik Temsilciliği, 16-18 Kasım tarihlerinde, Bilecik merkez ve Söğüt ilçelerinde “2018 Asgari Ücret Araştırması” yaptı. Çoğunlukla işçilerin yoğun olduğu servis duraklarında ve kıraathanelerde gerçekleştirilen anket çalışmasına 12’si kamu emekçisi 208’i fabrika işçisi olmak üzere 220 kişi katıldı. Fabrika işçilerinin yüzde 10’unu ise kadınlar oluşturdu.

* Çoğunluğu seramik fabrikalarında çalışan işçilere sorulan 5 sorudan ilki “2018 de asgari ücret en az ne kadar olmalıdır” oldu. Bu soruya verilen cevapların ortalaması alındığında ortaya 2 bin 550 TL rakamı çıktı. En yüksek cevabın 6 bin olduğu anketlerde en fazla 2 bin ve 3 bin lira cevabı verildi.

* “Siz, hak ettiğiniz ücreti aldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna kamu emekçilerinin yarısı evet derken, işçilerin yüzde 95’i hayır cevabı verdi. Cam Keramik-İş’in bu durumla ilgili, “Evet cevabı verenlerin ise teknik personel olarak çalıştığını ve diğer işçilere kıyasla bu şekilde cevapladıklarını belirtmek gerekiyor” şeklindeki tespiti dikkat çekiyor.

* Sorulardan biri de “Asgari ücretten vergi alınmasın fikrine katılır mısınız” şeklinde. Bu soruya “Vergi alınmamalı” diyenlerin oranı yüzde 68 olurken, “Vergi alınmalı” diyenlerin oranı ise yüzde 32 oldu. Ancak vergi alınmalı diyen işçiler, vergi oranlarının makul düzeyde olması gerektiğini ve asgari ücretlilerden daha düşük vergi alınması gerektiğini belirtti.

* “Sizce dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için bir işçi ne kadar ücret almalı” sorusuna verilen cevapların ortalaması alındığında ise 5 bin 400 TL rakamı ortaya çıktı. Asgari ücret sorusuna verilen cevaplardan çıkan rakam ile bu soruyla ortaya çıkan rakam arasındaki fark sorulduğunda ise işçiler, “İlk soruya, her evde iki çalışan olduğunu düşünerek cevap verdiklerini, bir kişinin çalışması durumunda 2 bin 500 TL ile geçinmenin mümkün olmadığını belirtiyor.

* İşçilere son olarak “İnsanca bir asgari ücret için işçiler ne yapmalı” sorusu yöneltildi. “Sendikalı olmalı, grev yapmalı, miting yapmalı, hepsi” seçeneklerinin yanı sıra “Başka neler yapılabileceği” sorusu da soruldu. Burada da işçilerin yüzde 72’si hepsi seçeneğini tercih ederken, yüzde 28’i ise Hükümetin tutumu ve sendikaların durumundan şikayet ederek bu seçeneklerin çözüm olmayacağını ifade etti. İşçilerin çoğu çalıştıkları fabrikalarda daha önce sendikalaşma girişimleri olduğunu, bu girişimlerin de ya işten atmalarla ya da sendikaların işçileri ortada bırakmasıyla sonuçlandığını söylüyor. Cam Keramik-İş, “Sendikalı olmalı cevabı verenlerin de önemli bir kesiminin de aynı kaygıları taşıdığını söylemek yanlış olmaz” diyor. Ankete katılanların çoğu sendikalaşma konusunda devlet güvencesi olması gerektiğini, işten atılma korkusu olduğu sürece örgütlenmenin çok zor olduğunu düşünüyor.

Öte taraftan ankete katılan işçilerin çok az bir kısmının ismini vermekte çekinmemesiyle ilgili Cam Karamik-İş’in tespiti şu şekilde: “Bu durum işsiz kalma korkusunun ne boyuta ulaştığını göstermektedir.”

"İnsan yaşamak için" tüm işçilere çağrı

Asgari ücret ile ilgili her yıl araştırmaların yapıldığını, başta işçi konfederasyonları olmak üzere çeşitli kesimlerden birçok kez bazı rakamların telaffuz edildiğini belirten Cam Keramik-İş açıklamasında şunları kaydetti:

“Ancak hükümetler her seferinde bildiğini okudu. Her seferinde ülke gerçeklerini, sanayicilerin dünya piyasalarıyla rekabet gücünün azalmasını, maliyetler yükseleceği için istihdamın azalacağını gerekçe göstererek, işverenlerin yüzünü güldürmeyi tercih etti. Aynı filmi bu senede izleyeceğiz gibi görünüyor. En az üç çocuk isteyen Hükümetin Ekonomi Bakanı Zeybekci, ‘Asgari ücret dört kişilik ailenin geçim ücreti değildir’ açıklamasıyla, asgari ücretin yine açlık sınırının altında kalacağı mesajını vermiş oldu. Türkiye’de kayıtlı işlerin yüzde 10’u sendikalıdır. Sendikaların çoğunun mücadele anlayışından uzak, içler acısı durumu düşünüldüğünde bu sonuçlar da kaçınılmaz oluyor. İnsanca bir yaşam için tüm işçileri mücadeleci sendikalarda örgütlenmeye çağırıyoruz.”