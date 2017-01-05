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Yaşam

Bir ilde daha mesai saatleri değişti

Daha önce Balıkesir, Yozgat ve Sivas'ta da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidilmişt

05 Ocak 2017 02:09

Düzce Valiliği, bu yıl kaldırılan kış saati uygulamasından kamu çalışanlarının etkilememesi için mesai saatinde değişikliğe gitti. Dünde Balıkesir Valiliği mesai saatlerinde değişikliğe gitmişti.

Düzce Valiliği, bu yıl kış saati uygulamasının kaldırılmasından dolayı memurların mesai saatlerinin yeniden düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Düzenlemeye göre ’08.00-12.00- 13.00-17.00 arası olan mesai saatlerinin "08.30-12.30- 13.30-17.30" olarak değiştirildi.

Valiliğin mesai saatleriyle ilgili açıklamasında: “İlimizde uygulanacak mesai saatleri, 657 sayılı devlet memurları kanununun 100. maddesi uyarınca yeniden düzenlenmiş olup, Düzce ili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri 09.01.2017 Pazartesi gününden itibaren Sabah: 08:30 - 12:30, Öğle: 13:30 -17:30 olarak uygulanacak” denildi.

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