T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bir iftira attı, Roma'yı yaktı

İtalya’da 16 yaşındaki bir kız, ailesine iki çingenenin kendine tecavüz ettiği yalanını uydurunca, 500 kişi çingenelerin yaşadıkları kampı basarak ateşe verdi.

13 Aralık 2011 02:00


T24 - İtalya’da 16 yaşındaki bir kız, ailesine iki çingenenin kendine tecavüz ettiği yalanını uydurunca, 500 kişi çingenelerin yaşadıkları kampı basarak ateşe verdi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; İtalya’da 16 yaşındaki bir kızın attığı iftira az daha etnik bir katliama neden oluyordu. Torino’da yaşanan olayda ailesine evlenene kadar bakire kalacağı sözü veren Eleonora adlı olan 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte oldu. Ailesine verdiği söz yüzünden pişmanlık duyan Eleonora’yı ağabeyi ağlarken yakaladı ve neden ağladığı konusunda sıkıştırdı. Genç kız 2 çingenenin kendisine tecavüz ettiği yalanını uydurdu. Kent sakinlerinden yardım isteyen ağabey, 20 ve 60 yaşlarında 500 kişiyle birlikte beyzbol sopaları ve molotof kokteylleriyle 150 çingenenin yaşadığı kampı bastı.


Canlarını zor kurtardılar

“Hepsini yakalım” sloganlarıyla kampa giren grup, binaları, karavanları ve çadırları ateşe verdi. Çoğu kadın ve çocuk 150 çingene kaçarak canlarını zor kurtardı. Baskına erken müdahale eden polis, büyük bir faciayı kıl payı önledi.

Kamp harabeye döndü. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı ve onlarca kişi de gözaltına alındı. Belediye Başkanı Piero Fassino, “Masum insanlar bir hiç uğruna az daha linç ediliyordu. Bu kabul edilemez” diye konuştu. Polis şimdi kamp baskını ve yerel Juventus futbol takımı taraftarları arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Genç kızın yalanı götürüldüğü hastanede ortaya çıktı. Bekaretini nasıl kaybettiğini anlatamayan Eleonora, yalan söylediğini itiraf ederek, “Yaşananlar yüzünden kamptaki tüm kadın ve çocuklardan özür diliyorum” dedi. İftirayı atan genç kız önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkartılacak.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24