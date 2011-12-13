Bir iftira attı, Roma'yı yaktı



T24 - İtalya’da 16 yaşındaki bir kız, ailesine iki çingenenin kendine tecavüz ettiği yalanını uydurunca, 500 kişi çingenelerin yaşadıkları kampı basarak ateşe verdi.





Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; İtalya’da 16 yaşındaki bir kızın attığı iftira az daha etnik bir katliama neden oluyordu. Torino’da yaşanan olayda ailesine evlenene kadar bakire kalacağı sözü veren Eleonora adlı olan 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte oldu. Ailesine verdiği söz yüzünden pişmanlık duyan Eleonora’yı ağabeyi ağlarken yakaladı ve neden ağladığı konusunda sıkıştırdı. Genç kız 2 çingenenin kendisine tecavüz ettiği yalanını uydurdu. Kent sakinlerinden yardım isteyen ağabey, 20 ve 60 yaşlarında 500 kişiyle birlikte beyzbol sopaları ve molotof kokteylleriyle 150 çingenenin yaşadığı kampı bastı.





Canlarını zor kurtardılar



“Hepsini yakalım” sloganlarıyla kampa giren grup, binaları, karavanları ve çadırları ateşe verdi. Çoğu kadın ve çocuk 150 çingene kaçarak canlarını zor kurtardı. Baskına erken müdahale eden polis, büyük bir faciayı kıl payı önledi.



Kamp harabeye döndü. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı ve onlarca kişi de gözaltına alındı. Belediye Başkanı Piero Fassino, “Masum insanlar bir hiç uğruna az daha linç ediliyordu. Bu kabul edilemez” diye konuştu. Polis şimdi kamp baskını ve yerel Juventus futbol takımı taraftarları arasındaki bağlantıyı araştırıyor.



Genç kızın yalanı götürüldüğü hastanede ortaya çıktı. Bekaretini nasıl kaybettiğini anlatamayan Eleonora, yalan söylediğini itiraf ederek, “Yaşananlar yüzünden kamptaki tüm kadın ve çocuklardan özür diliyorum” dedi. İftirayı atan genç kız önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkartılacak.







