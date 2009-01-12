Bir hamburgere 10 arkadaş feda!

Bedava bir hamburger yemek isteyenler Facebook'taki 10 arkadaşını listelerinden siliyor



Ünlü fast-food zinciri Burger King, internetin en popüler sosyal ağı Facebook için yazdığı ‘Whopper Kurbanı’ adlı uygulama sayesinde siber arkadaşlıkların değerini de ortaya çıkardı.



Tam tutarını merak ediyorsanız: 37 sent! Bu uygulamada bir tane bedava Whopper hamburger yiyebilmek için 10 arkadaşınızı listenizden silmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde bu uğurda silinen arkadaş sayısı 75 bini geçti. Facebook’u arkadaşlık ortamı belleyenlere duyrulur. (whoppersacrifice.com)



