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Yaşam

Bir hamburgere 10 arkadaş feda!

Bedava bir hamburger yemek isteyenler Facebook'taki 10 arkadaşını listelerinden siliyor

12 Ocak 2009 02:00

Bedava bir hamburger yemek isteyenler Facebook'taki 10 arkadaşını listelerinden siliyor

Ünlü fast-food zinciri Burger King, internetin en popüler sosyal ağı Facebook için yazdığı ‘Whopper Kurbanı’ adlı uygulama sayesinde siber arkadaşlıkların değerini de ortaya çıkardı.

Tam tutarını merak ediyorsanız: 37 sent! Bu uygulamada bir tane bedava Whopper hamburger yiyebilmek için 10 arkadaşınızı listenizden silmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde bu uğurda silinen arkadaş sayısı 75 bini geçti. Facebook’u arkadaşlık ortamı belleyenlere duyrulur. (whoppersacrifice.com)

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