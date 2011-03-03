'Bir haftada Zincirlikuyu Mezarlığı’na teslim ederiz'

T24- Şarkıcı Nihat Doğan, bir çetenin kendisi hakkında “1 haftada Zincirlikuyu Mezarlığı’na teslim ederiz” dediğini iddia etti. Doğan, açıklamaları nedeniyle hedef olduğuna inanıyor.





Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Nihat Doğan’a bir çetenin suikast yapmayı planladığı ortaya çıkmıştı... Milliyet'in haberine göre yürütülen bir çete operasyonu kapsamında iki gün önce ifadesine başvurulan Nihat Doğan ise “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’de ifade verdim. 60 kişilik bir çete çökertilmiş. Çetenin telefon konuşmaları takip edilmiş ve beni öldürmeyi planladıkları ortaya çıkmış “ dedi. Çete üyelerinin konuşmalarını da anlatan Doğan, “Mesela, çetenin lideri ‘Ne yaptınız Nihat Doğan’ı? Öldürün onu’ diyor. Diğer çete üyesi de ‘Abi onu kimlerin koruduğunu öğreneceğiz merak etme. Bir hafta içinde Nihat Doğan’ı Zincirlikuyu Mezarlığı’na teslim edeceğiz, kaldığı yeri araştırıyoruz’ diye karşılık veriyor. Bu çete Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar civarlarında birçok olaylara karışmış. Daha sonra da yakalanmış” dedi.





Trafikte taciz ettiler



Ölmesini isteyenlerin olduğunu dile getiren Nihat Doğan, “Bir kez daha böyle bir şey olmuştu, o zaman da gidip ifade verdim. 2008’in sonlarında trafikte tacize uğramıştım. Beni sıkıştırmaya çalışmışlardı ama ben onların üzerine arabayı sürdüm, korumalar falan bağırınca kaçtılar. Kader işte... Böyle şeyler oluyor. Ülke meseleleriyle ilgili halkın yanında tavır almamız, demokrasi ve özgürlüklerden yana olmamız ve bu tavrımızı notalara döküp sözel manada halkımızla paylaşmamızdan sonra fazlasıyla ölüm tehditleri geliyor ama köpeklerden korksak sokağa çıkmazdık” diye konuştu.





Survivor'dan teklif almış!



Survivor’dan davet aldıYeni albümünü hazırlayan, bir yandan da Acun Ilıcalı’nın yeni “Survivor” yarışmasından teklif alan Nihat Doğan, adıyla açılan twitter ve facebook hesaplarına yazılan esprili mesajlara kendisinin de güldüğünü söyledi ve “Ahmaklara verilecek en güzel cevap sessiz kalmaktır. Ahmakla muhatap olan da ahmaktır. Dava falan açmayacağım. Zaman zaman ben de esprileri okuyup gülüyorum” dedi.





