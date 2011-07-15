-BİR HAFTADA 9 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 9 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki duyuruda, 9-15 Temmuz 2011 arasında 9 teröristin ölü, 1 teröristin sağ ele geçirildiği, 14 teröristin de teslim olduğu kaydedildi. Duyuruda, 11 Temmuzda Erzincan Refahiye'de 1, 14 Temmuzda Diyarbakır Silvan'da 7 ve 15 Temmuzda Bingöl Karlıova'da 1 teröristin ölü ele geçirildiği, 11 Temmuzda Samsun Ayvacık'ta bir teröristin sağ yakalandığı, 13 Temmuzda Şırnak Silopi'de ise 14 teröristin teslim olduğu belirtildi.