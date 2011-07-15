T24 LogoT24 Logo
Gündem

BİR HAFTADA 9 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2011 17:21

-BİR HAFTADA 9 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 9 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki duyuruda, 9-15 Temmuz 2011 arasında 9 teröristin ölü, 1 teröristin sağ ele geçirildiği, 14 teröristin de teslim olduğu kaydedildi. Duyuruda, 11 Temmuzda Erzincan Refahiye'de 1, 14 Temmuzda Diyarbakır Silvan'da 7 ve 15 Temmuzda Bingöl Karlıova'da 1 teröristin ölü ele geçirildiği, 11 Temmuzda Samsun Ayvacık'ta bir teröristin sağ yakalandığı, 13 Temmuzda Şırnak Silopi'de ise 14 teröristin teslim olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24