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Yaşam

Bir haftada 9 bin kovan arı öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir hafta içerisinde 9 bin kovan arı öldü. Arıların ölüm nedenleri henüz bilinmiyor.

24 Ağustos 2009 03:00



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir hafta içerisinde 9 bin kovan arı öldü. Arıların ölüm nedenleri henüz bilinmiyor. Arıcılar zirai ilaçlama, arazi mafyası ve doğanın etkileri gibi nedenlerden şüpheleniyor. <
 
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki arıcılar, umutlarını bu yıl bal üretimine bağlamıştı. Ancak hiç hesaplamadıkları arı ölümleriyle karşılaştılar.

Bir hafta içerisinde 9 bin kovan arı ölürken, 15 bin kovan arının da risk altında olduğu belirtildi. <br> <br>Arıların ölüm nedenleri henüz bilinmiyor. Bölgede inceleme yapan Tarım Müdürlüğü yetkilileri olayı araştırıyor. Arıcılar ise her türlü olasılıktan şüpheleniyor.

Arıcalar, "Zararımız çok büyük. Yayla boş geçti, tüm beklentimiz arılardı. Arılarımız, herşey güzeldi ama bu kaza geldi başımıza. Bu beklentimizde gittikten sonra artık yapacağımız bir şey yok. Arıcı olarak üç ayımızı verdik, bütün emeklerimiz boşa gitti" şeklinde konuştu.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Kılıç ise, "Her türlü ihtimal üzerinde duruyoruz. Bir sabotaj, zirai ilaçlama, arazi mafyasının işi olabilir, doğadan kaynaklanabilir. Ama şu anda menşei belli olmadığı için her türlü ihtimal üzerinde duruyoruz" dedi. <br> <br>Arıcılar zararlarının karşılanması için yardım bekliyor.

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