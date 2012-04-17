Bir haftada 53 milyar dolar kaybettiler

Teknoloji devleri Apple ile Google'ın piyasa değerleri bir hafta içinde 53 milyar dolar azaldı. Bunda, yatırımcıların iki şirkete olan ilgisinin azalması etkili oldu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Apple'ın hisse senedi geçen hafta 644 dolarla rekor kırmıştı. O günden bu yana hisse senetlerinde yüzde 8 düşüş yaşandı. Şirketin piyasa değeri 540 milyar dolara geriledi. Google'ın hisse senedi ise cuma günü yüzde 4, dün yüzde 3'ü aşan düşüşler yaşadı. Google'ın piyasa değeri 197 milyar dolara indi. Analistler bu düşüşlerin geçici bir durum olduğunu düşünüyor. Ancak her iki hisse senedinin yukarı yönlü potansiyelinin azalmış olabileceği belirtiliyor.